Mariano, aquel juvenil que quiso fichar el Sevilla en 2011: "Vengo muy, muy ilusionado"

Mariano ha sido presentado este mediodía, junto a Soumaré, como nuevo jugador del Sevilla, por una temporada y con un caché muy bajo, en una operación de muy bajo coste. Para no solapar ambas presentaciones, José Castro y Víctor Orta sólo hablaron de ambos futbolistas, sin responder a respuestas de la planificación, por el claro riesgo de que todo se centrara en Sergio Ramos, cuya presentación será este miércoles, día en que sí atenderán a los medios sobre todos estos aspectos.

Víctor Orta presentó a Mariano recordando que Pablo Blanco ya le llamó la atención sobre el delantero hispano-dominicano tras ver un partido de Copa Balompédica Linense-Badalona, de agosto de 2011. "Alguien del entorno de Pablo Blanco estaba viendo el partido y me llamó. "Hay un juvenil en el Badalona, ha metido un gol en un partido de Copa...". Nos intentamos mover para incorporarlo al División de Honor. Se adelantó el Madrid y se fue cedido al Lyon. Ahí tuvimos el segundo desencuentro. Si no fue cuando quisimos cogerlo como juvenil, si no fue cuando el club lo intentó incorporar del Lyon (agosto de 2018, vamos a intentarlo a la tercera ocasión".

"Le queremos devolver la ilusión, el amor por el fútbol, su calidad de delantero es increíble, su remate de cabeza, cómo define con ambias piernas, cómo juega en estático y con espacio. Es capaz de una segunda jugada, de fijar a los centrales, el golpeo de balón... Todos recordamos su gol del Madrid a la Roma", continuó.

"Podrías haberte tenido la decisión cómoda de marcharte a Estados Unidos o a Oriente Medio y nos has esperado y queríamos darte las gracias", dijo, tras asegurar que firmó sin mirar siquiera el contenido del contrato.

Las palabras de Mariano

"Estamos muy contentos. Hay muy buen equipo, muy buen ritmo. A ver si seguimos así y podemos hacer la mejor temporada posible", comenzó el delantero hispano-dominicano.

En cinco años, apenas ha tenido protagonismo en el Madrid. "Creo que puedo recuperar la versión del Lyon. No he contado con muchos minutos en los últimos años, pero vengo a sentirme de nuevo futbolista y a dar lo máximo de mí".

Rápidamente salió el intento del Sevilla en 2018... cuando el Madrid aprovechó su derecho de tanteo con todo ya acordado con el club de Nervión. "Tomé aquella decisión, pero ahora estoy donde quiero estar. Voy a dar lo máximo de mí para aprovechar la oportunidad que me han dado".

¿Es el Sevilla el equipo idóneo para demostrar su mejor nivel de nuevo. "Creo que sí, el Sevilla es un gran club para eso. Espero sentirme futbolista de nuevo y poder realizarme".

El dorsal 12 de Kanouté

Por circunstancias coyunturales, el dorsal 12 estaba libre y lo toma Mariano. "Para mí es un orgullo llevar ese dorsal. Yo seguía el Sevilla de Kanouté y Luis Fabiano desde pequeño y es un dorsal que voy a llevar con toda mi alma".

"Voy a estar disponible para el próximo partido. He estado entrenando solo, que no es lo mismo que en grupo, pero ya llevo dos días entrenando, me veo bien y voy a estar para lo que el entrenador necesite". "Vengo a dar lo mejor de mí, el máximo de goles, el máximo de asistencias y el máximo de trabajo". El parón ayudará a ello, lógicamente.

El sacrificio económico que ha realizado, con un contrato anual de poco más de un millón de euros, también fue es un asunto clave. No entró mucho en ello el jugador. "Vengo a dar lo mejor de mí y estoy muy contento de haber venido aquí", zanjó.

¿Y el estado anímico? "Me siendo muy, muy ilusionado, qué mejor que el Sevilla para ello. Me siento muy bien físicamente también y espero mejorar en los días que quedan para el próximo partido (Sevilla-Las Palmas en Nervión). "Siempre he tenido muchas ganas, y lo que quiero es ponerme la camiseta, salir al campo y dar lo máximo", insistió. "Para mí ha sido muy bonito también que haya sido todo al final".

"Son dos grandísimos delanteros, tenemos que aprender entre nosotros, jugando juntos o por separado, sólo tengo muy buenas palabras para los dos", concluyó sobre su competencia con En-Nesyri y Rafa Mir.