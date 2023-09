Los biris se posicionan claramente en contra del fichaje de Sergio Ramos y señalan a los directivos

El colectivo Biris Norte, que aglutina a los aficionados llamdos ultras del Sevilla y que se ubican tras a portería de esa grada formando el principal grupo de animación en los partidos en el Sánchez-Pizjuán y también en las salidas, como se temía, se ha posicionado claramente en contra del fichaje del fichaje de Sergio Ramos, aunque advierten que no tomarán medidas como insultos a ningún futbolista ni tampoco una "huelga de animación".

En un duro comunicado, los biris han señalado claramente a la directiva del Sevilla exponiendo su opinión sobre lo que, creen, supone un acto que se aleja de "los valores de la entidad", que deben ser defendidos, como el escudo y la afición. De hecho, este grupo recuerda el respeto a la dignidad de "los miles de sevillistas que han sufrido los desprecios de este jugador en el pasado".

"Como grupo ultra del Sevilla FC desde hace casi 50 años, queremos expresar nuestro rechazo a quienes propusieron este fichaje. No nos mueve el odio ni el rencor, sino el amor y el orgullo por nuestro club, historia y afición. Creeemos que la sola propuesta de este fichaje ya suponia una falta de respeto a los valores que nos han hecho grandes, a los símbolos y a las leyendas que ha defendido nuestro escudo y a los miles de sevillistas que han sufrido los desprecios de este jugador en el pasado. Pensamos eque este fichaje beneficia más a los intereses de unos directivos que ni entienden ni comprenden lo que hace al Sevilla grande y que sólo miran por sus intereses persnales y/o económicos", precisa la nota hecha pública a través de sus canales oficiales.

Además, el grupo ultra señala claramente al presidente y al vicepresidente del Sevilla: "Este comunicado va dirigido especialmente a la directiva del Sevilla porque consideramos que con cada decisión se aleja más de un modelo que respete nuestra forma de sentir el escudo. Lo decimos una vez más, la dignidad, los valores y el reseto al escudo y a la afición son la base sobre la que se debe mantene una entidad con más de 100 años de historia".

No obstante, segura que no insultará a Sergio Ramos durante los partidos. "Queremos dejar claro que, a diferencia de lo que muchos han afirmado, desde Biris Norte no realizaremos actos como huelgas de animación o insultos a ningún jugador durante los partidos. Sin embargo, tampoco podemos apoyo a cualquier acto que atente contra los principios y la dignidad del Sevilla FC".

Hay que recordar que el jugador ha pedido perdón públicamente por los "errores y gestos que haya podido cometer en el pasado", fruto, según dijo, de su caracter "pasional"..