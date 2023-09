Sergio Ramos pide perdón a todo el sevillismo

Sergio Ramos, después de unas breves palabras en el aeropuerto a su llegada a Sevilla, ha pedido perdón a la afición del club hispalense y a los sevillistas "que se sintieran ofendidos" por gestos que tuvo en el pasado al celebrar sus goles con el Real Madrid ante su ex equipo.

Tras hacerse oficial su fichaje, el nuevo refuerzo del equipo de José Luis Mendilibar, ha protagonizado un vídeo difundido por los medios oficiales del Sevilla en el que anima a todos a remar en la misma dirección y olvidar viejas rencillas.

"Hola sevillistas. Es un día especial, muy emocionante. Por fin vuelvo a casa. Ya estoy deseando de sentir la camiseta del Sevilla y de ponerme este escudo en el pecho. Han pasado 18 años desde que me fui y bueno... creo que he cometido errores y quiero aprovechar la oportunidad para pedir disculpas en primera persona y pedir perdón a cualquier sevillista que se haya sentido ofendido por cosas y gestos que pude hacer en su momento", ha dicho el camero en una imagen ya vestido con la camiseta del Sevilla.

Después, ha animado a todos a estar unidos por un bien común."Estamos todos en el mismo barco. Somos la misma familia y demasiada gente tenemos fuera como para pelearnos nosotros. Soy uno más, vengo a sumar y estoy deseando ponerme el escudo del Sevilla, pisar el Sánchez-Pizjuán y volver a reencontrarme con todos vosotros".

Ramos ha repetido seguidamente lo que explicó a su llegad, que tenía una deuda "no solo conmigo mismo, sino también con mi abuelo, que me hizo sevillista desde pequeño, con mi padre y a partir de ahora no tenía sentido tomar otro rumbo que no fuera pasar por mi casa. Vengo a dar lo máximo y a intentar dar lo máximo con el equipo. Un saludo muy grande".