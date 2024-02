Propuesta de 6.000 euros de multa y un año sin acceso a los estadios al aficionado del Rayo que agredió a Ocampos

La Comisión Antiviolencia ha dado a conocer este miércoles su propuesta de sanción para el joven aficionado del Rayo Vallecano que tocó el trasero con el dedo a Lucas Ocampos cuando éste se disponía a sacar de banda en el partido disputado el pasado lunes 5 de febrero y que los de Quique Sánchez Flores vencieron por 1-2.

El joven aficionado, identificado por la Policía Nacional, deberá pagar, según esta propuesta, 6.000 euros de multa y estar un año sin acceder a recintos deportivos, además de ser denunciado a la Fiscalía de Menores. La propuesta denuncia que el suceso obligó a detener el partido y que tras ello el aficionado siguió "con actitud jocosa y desafiante".

La comunicación de Antiviolencia dice así. "Propuesta de sanción de 6.000 euros y prohibición de acceso a los recintos deportivos por un período de 12 meses a un aficionado identificado menor de edad seguidor del equipo local que, en el partido Rayo Vallecano de Madrid SAD–Sevilla FC SAD, y que estaba sentado en primera fila le tocó el glúteo con un dedo a un jugador cuando iba a sacar de la banda", explica.

Además, añade que "este grave hecho contra la integridad del futbolista del equipo visitante provocó la interrupción del encuentro durante varios minutos. Tras lo ocurrido, el espectador y sus acompañantes mostraron una actitud jocosa y desafiante ante las protestas del jugador".

Antiviolencia finaliza comentando que "como consecuencia de estos hechos, tanto el Rayo Vallecano como el Sevilla FC publicaron sendos comunicados oficiales condenando la agresión. Además, LaLiga anunció la interposición de una denuncia contra el autor de esta agresión ante la Fiscalía de Menores".

La comparación con el fútbol femenino

Ocampos se quejó tras el partido de lo ocurrido y pidió medidas a LaLiga. "En las imágenes de televisión se verá lo que pasé. Ojalá LaLiga lo tome con seriedad como hace con el racismo. Siempre hay un tonto que no representa a una afición como la del Rayo. Si ocurre en el fútbol femenino sabemos lo que puede pasar", indicó el argentino, que añadió sobre el desagradable episodio: "Me contuve porque tengo dos hijas y sé lo que puede pasar", apuntó repitiendo que "un tonto no representa a la afición del Rayo".