Quique: "Es el partido que puede resolver una temporada muy angustiosa"

Quique Sánchez Flores se sabe cerca de cerrar el cometido para el que fue contratado. El entrenador del Sevilla, después de oír y leer todo lo que se habla y se escribe de su futuro, está tranquilo e incluso ha ironizado sobre que "a la altura que estamos" han salido pocos nombres de posibles sustitutos para el banquillo.

Pero todo eso, además del derbi, quiere aparcarlo para lograr un triunfo ante el Mallorca que selle prácticamente la permanencia o al menos permita ver las cosas más claras.

"Estamos en la búsqueda de encontrar un territorio más sano, más fresco, en el que el jugador pueda competir sin una exigencia exagerada y que pueda sacar su talento. Es un partido que nos puede dar la serenidad de poder disfrutar de lo que queda de competición", comenzó diciendo el madrileño, quien algo más tarde completaba esta reflexión con una frase más potente: "Es el partido que puede resolver una temporada muy angustiosa, sobre todo para la afición".

Pero Quique, por la derrota del Cádiz, porque el objetivo se ve cerca, porque el Mallorca no ha ganado desde que perdió la final de Copa... puede ser un partido trampa: “Espero que no, espero que nos tomemos el partido con la máxima seriedad, sin relajación y con todas las alertas puestas. Sabiendo que este rival compite y que cuando pierde, pierde por la mínima, que reduce los espacios y que es duro en los contactos. Ojalá juguemos un gran partido y me encantaría que al acabar hayamos sumado los tres puntos y con un gran juego”.

Baile de nombres sobre el banquillo

Quique no se inmuta por la habitual lista de candidatos para sucederle típica de estas fechas del año. Es más, el propio técnico del Sevilla afirma que pocos han salido. “Vamos tardes, estamos casi en mayo y ya estas altura lo normal es que hayan salido infinitos nombres de entrenadores y de jugadores. Estas temporadas en marzo o abril es cuando empieza a moverse el mercado. Yo la visión la tengo absolutamente puesta en el partido de mañana”. zanjaba el técnico, que también tenía que valorar las palabras de Del Nido Carrasco valorando su trabajo en este tiempo en el Sevilla. "Siempre está bien que hablen bien de tu trabajo, porque significa que lo que ven les gusta. Me gustaría que mi paso por el Sevilla se quedara en que cuando a ellos les pregunten, me metan en el grupo de la gente que valoran, que tiene un método, que digan que hacía cosas que eran muy interesantes. Pues eso está bien".

Conexión con Víctor Orta. "Lo que tengo claro es que en los clubes en los que ha habido conexión con dirección deportiva y directiva, cuando la conexión ha sido fluida y ha sido buena, esto es mucho mejor para todos. Salen mejores ideas, salen más opciones y salen equipos más creativos. Cuando llegué me advirtieron por parte de la dirección deportiva y dirección de presidencia que venía a un club en el que ellos son intervencionistas, les gusta estar el día del partido en el vestuario, antes y después, les gusta hablar con su entrenador todos los días y a mí me parece espectacular. Al final se trata de sacar el máximo rendimiento de ese entrenador. Hablo con ellos todos los días, sabemos todo lo que ocurre de puertas para dentro y eso es fantástico, lo mejor que nos puede pasar”.

¿Un juego más suelto en ataque? "No hay nada encorsetado. Lo que buscamos es la seguridad en función de las condiciones de nuestros jugadores, de los defensas que tenemos. Utilizamos determinados sistema y cuando cambias penalizas algunas cuestiones. Al final usamos el sistema que más puntos le ha dado al Sevilla. Antes de que yo llegara nada en los 16 partidos anteriores no ha habido nada de eso (de jugar al ataque) que le asegurara puntos al Sevilla. Al contrario, mucha angustia, muchos goles en contra, muy pocos partidos ganados… muchas situaciones de intranquilidad. No pensamos que estamos en el mejor momento, ni en el momento ideal de equipo, pero sí con la solidez de dar pasos adelante teniendo una rutina y unos hábitos. Hay muchas cosas mejorables, pero ya dije que no prejuzguen, no es una temporada para juzgar sino para ayudar".

Ganar en casa. "Todas las victorias se disfrutan, pero las que más hemos podido disfrutar han sido las de casa. Nos hacen más ilusión. Las victorias ante la Real Sociedad y el Atlético... son caminos que queremos recuperar en cuanto a juego, a oportunidades de gol y llegadas. Queremos recuperar esa versión reconocible del Sevilla y es lo que andamos buscando".

El derbi, a partir de mañana por la noche. "No hemos pensado todavía en el derbi. Mañana a las once y media empezaremos a empaparnos de todo lo que significa un derbi. Si llegamos con una victoria y con el objetivo conseguido los jugadores podrán desenvolverse con más libertad. ¿Reservar jugadores? No nos planteamos nada, juegan los que juegan. Confiamos en todos, hemos tenido listas de bajas enormes y hemos competido con lo que hemos tenido".

Javier Aguirre. "Tiene bastantes buenos jugadores y la capacidad del entrenador que se sostiene en que lleva 22 ó 23 años entrenando. Tiene talento, capacidades, hace buenas lecturas de los partidos y de las plantillas. Se le valora por lo que sabe y por lo que dice".