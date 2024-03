Quique, pendiente de Badé y ya con los internacionales de regreso

El estado de Loïc Badé es la incógnita más importante para Quique Sánchez Flores de cara al encuentro ante el Getafe esta Sábado Santo. El francés, ausente en el duelo ante e Celta por una lesión muscular, se reincorporó al grupo esta semana y puede llegar el duelo en el Coliseum, siendo además una pieza clave para el esquema defensivo y que ante los celestes su baja fue cubierta por Gudelj. La plantilla sevillista, resguardándose de la fuerte lluvia que cayó sobre Sevilla este Jueves Santo, tuvo una sesión en el interior del gimnasio que no obstante ya estaba programada de antemano.

El entrenador del equipo hispalense ya pudo contar con los cuatro internacionales del equipo en este parón liguero, Jesús Navas, Dodi Lukébakio, Örjan Nyland y Youssef En-Nesyri. Los cuatro formaron parte del grupo en la sesión de trabajo tras los encuentros con España, Bélgica, Noruega y Marruecos.

También se incorporó ya el miércoles Juanlu Sánchez, que estuvo presente en el partido de la sub 21 aunque no jugó. De hecho, debido a que estaba tocado no fue convocado inicialmente y sí lo hizo después para cubrir una baja.

Quique, que dará este viernes la lista de convocados y atenderá a los medios, está además pendiente del estado de Agoumé, que podría entrar en convocatoria por primera vez tras sufrir una rotura muscular en Vallecas. Djibril Sow fue la única ausencia en la sesión.