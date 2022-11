Rakitic y la final del Mundial que perdió Croacia con Francia: "Durante 60 minutos les pintamos la cara"

El Sevilla cuenta en sus filas con un vigente subcampeón del mundo. En la anterior final del Mundial, el de Rusia en 2018, Croacia estuvo a punto de dar la gran sorpresa, frente a la potentísima Francia, con Ivan Rakitic como protagonista del combinado arlequinado, pero al final la lógica del fútbol impuso su razón.

El suizo-croata ha recordado aquellos momentos en una entrevista para Rondo Magazine. Fue una final apasionante disputada en el imponente estadio Luzhniki de Moscú y con muchos goles que terminó con 4-2 para el combinado de Didier Deschamps, en el que estaba entonces el sevillista Nzonzi.

"La primera vez, cuando tú pasas al lado de la copa esa (la Copa del Mundo) y dices, hostias, está tan cerca... Y aparte creo que durante 55-60 minutos les pintamos la cara a los franceses. Fuimos bastante superiores. Luego la coge Mbappé, la mete, un penalti, sí, no... Pero fuimos muy fuertes y muy buenos. Y es una pena no haber podido levantarla. Luego sí, el orgullo de que todo el mundo está contigo, el recibimiento fue una pasadas, una barbaridad de gente, el cariño y el amor que sientes... Pero sinceramente te picas, porque querías levantarla".

Iniciamos ciclo de #CharlasMundialistas con IVAN RAKITIĆ 🇭🇷🎙️🎥 Internacional con Croacia, disputó las fases finales de Brasil 2014 y Rusia 2018, donde fue subcampeón de la #CopaDelMundo 🏆🌍Gracias a @ivanrakitic y al @SevillaFC 👏🏽#FútbolHechoAManohttps://t.co/hBVCIUnvhW — Rondo Magazine (@rondo_magazine) November 16, 2022

Tras aquella cita mundialistas, y una vez que fichó por el Sevilla en el verano de 2020, Rakitic anunció su retirada de la selección croata, aunque la desvincula de aquella derrota en la final del Mundial. "No, no tiene nada que ver con eso. Siempre lo he dicho al presidente, si mañana hiciese falta yo me iría para allá. Era el momento para mí de decir ya está. El Covid ayudó a esa decisión, a estar en casa y todo eso... Yo quería hacer esa Eurocopa que se jugaba por toda Europa (que se aplazó de 2020 a 2021). Era la idea, pero al final había llegado el momento", explica el segundo capitán del Sevilla.

Rakitic rechazó que tuviera que ver con cierto declive en su carrera. "No es que haya pasado algo en concreto ni que la cabeza está cansada. Llegó el momento de dar espacio a los más jóvenes. Por suerte hay mucho talento en Croacia. A partir de ahora el fan número uno soy yo. Es una pena de no poder seguir disfrutando con Luka (Modric) o Perisic, con la gente que he estado 13 ó 14 años, pero había llegado el momento y ya saben que tienen mi apoyo".

El mediocampista también habla de un partido en el que siendo internacional sub 17 con Suiza se tuvo que enfrentar a Croacia y dejó alguna frase como que fue "el partido que menos disfrutó". "A lo mejor la palabra no es disfrutar. Disfrutar lo he disfrutado a tope porque era muy especial. Era la primera vez que lo veía desde el otro lado, pero de otro lado sentía un orgullo muy grande por defender a Suiza en mis primeros partidos internacionales. No lo tomo como una decisión en contra de Suiza, sino a favor de Croacia. Si en la FIFA hubieran dicho que no se podía cambiar, habría sido el jugador más orgulloso de defender a Suiza. Tenía el corazón un poquito más hacia Croacia, pero para mí es una locura todos los partidos que pude jugar con Suiza".