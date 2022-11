Ocampos explica por qué cambió el Sevilla por el Ajax: Lopetegui de trasfondo

Uno de los nombres recurrentes que no dejan de surgir entre los rumores de refuerzos para el Sevilla es el de Lucas Ocampos. Su caso ha sido uno de los más extraños en la vasta y prolífica etapa de Monchi como director deportivo del Sevilla: la forma de su marcha, primero un traspaso y luego una cesión, y el mismo hecho de que se fuera. En el trasfondo está su relación con Julen Lopetegui, que ahora entrena al Wolverhampton. Y en el Johan Cruyff Arena apenas juega, con lo que se podría dar un regreso...

Evidentemente, había un trasfondo ahí que iba más allá del deseo del futbolista, que en una entrevista en Ajax Life reconoce su disparidad de criterio con Julen Lopetegui. "Yo era el segundo capitán del equipo -en realidad los capitanes eran Jesús Navas, Rakitic y Fernando-, llevaba tres años allí y tuve una diferencia de opinión con el entrenador, con el que por otra parte tenía una buena relación. No nos peleamos, pero yo estaba listo para un nuevo reto", asegura el argentino.

Aun así, Ocampos fue muy cariñoso con el guipuzcoano cuando este fue despedido del Sevilla. Le dedicó un mensaje en Istagram.

"Fue beneficioso para mí y para el Sevilla salir en el último momento", añade sobre su decisión de fichar por el Ajax. A Ocampos lo sedujo en esa coyuntura la oportunidad que le brindó un club como el Ajax, con historia, tradición.... "Y un club que juega la Liga de Campeones. Tras mi conversación con Alfred Schreuder (entrenador del equipo), tuve un buen presentimiento sobre el traslado".

Sin embargo, hasta ahora Ocampos apenas ha jugado 100 minutos con la histórica camiseta que llevó Johan Cruyff. A pesar de su capacidad para jugar en la banda derecha, como carrilero incluso, parece que se ha quedado sin sitio en el equipo de Schreuder. "Está claro: estoy jugando mucho menos de lo esperado. Si quieres saber más, tienes que preguntarle al entrenador. No puedo hacer más que lo que pueda", replica cuando se le pregunta.

Schreuder indicó a principios de la temporada que estaba buscando una solución para Ocampos. ¿El lateral derecho? "Tengo 28 años y he jugado mucho como delantero en las grandes ligas. Así que jugar ahora como lateral derecho...", deja Ocampos en el aire. En el Sevilla sí actuó en ese puesto, pero como solución de emergencia y según la circunstancia de algún partido en concreto. Si volviera no sería para ello, aunque podría jugar ahí.

Ocampos no descarta una salida en invierno. En el Ajax todavía no ha tirado la toalla para quedarse, según dice. No siente como una frustración su aventura en Ámsterdam: "Habría sido si me hubieran permitido probarme en 15 partidos consecutivos, pero no lo logré. Todavía no he tenido esa oportunidad. Me incorporé al equipo más tarde y ahora estoy esperando mis minutos".

En estas circunstancias, y ante la realidad de que el Sevilla necesita fuerza, desborde y gol desde las bandas, no es descartable que se dé una entente entre el jugador y los clubes para su vuelta a Nervión, aunque no será sencilla.