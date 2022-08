Rekik: "Sólo un equipo mereció ganar este partido"

El Sevilla no pudo sumar su primer triunfo de la temporada, lastrado por su falta de acierto cara a la portería rival. Marcó Rekik, aprovechando un regalo de Asenjo, pero no estaba feliz. "No estoy contento, pese a marcar. Sólo un equipo mereció ganar este partido", aseguró.

"Estoy satisfecho por cómo hemos jugado la primera parte y parte del segundo tiempo, pero nos faltó gol", analizó el defensa, que añadió: "Merecimos marcar en el primer tiempo, jugamos sólo en su campo, pero si no marcas es complicado", dijo lamentando la falta de puntería.

Para Rekik el Sevilla jugó "muy bien arriba, con buena presión". "Sólo un equipo mereció ganar. Lo intentaremos la próxima jornada", finalizó