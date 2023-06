El repaso de Mendilibar a Mourinho en una tanda de penaltis no preparada

¿Es una chorrada (sic) preparar la tanda de penaltis ante un partido de tanta tensión como una final europea? La pregunta se la hizo a Bono y José Luis Mendilibar un periodista británico en la sala de prensa del Puskas Arena. Y la respuesta sorprendió a todos. El Sevilla no preparó los penaltis. Lo dijo con franqueza el técnico vizcaíno cuando podría haberse colgado la medalla de una sesuda preparación con resultado triunfal.

"Nosotros no los hemos preparado, ni hemos tirado penaltis para ver si para éste o los meten los jugadores, no", dijo mientras sonreía Bono, al que aludió como éste. "Lo que has dicho tú, que al final tirar penaltis en un entrenamiento y luego tirarlos con 60.000 tíos y con el ruido que hay no tiene sentido. No, no los hemos ensayado en ninguna de las eliminatorias", añadió.

Todos los especialistas del Sevilla en el campo

Eso sí, hay un matiz importante: el Sevilla, por el reparto de esfuerzos y cambios, terminó el larguísimo partido de 107 minutos y una prórroga que llegó hasta el 131 minuto, es decir, después de 137 minutos en total, con prácticamente todos sus especialistas sobre el césped: Ocampos, Lamela, Rakitic, Montiel y En-Nesyri. Había confianza en ellos...

"Confianza teníamos en la gente que iba tirar", reconoció Mendilibar. "No apostamos nunca para llegar a los penaltis, queríamos meter el segundo y no hemos podido. Incluso ellos con las faltas que nos han sacado al final nos ha creado peligro también. Pero la idea nuestra era ganar o en los 90 minutos o en los 120 minutos", dijo sobre la elucubración de que la Roma fuera a buscar los penaltis...

Tres especialistas de la Roma, cambiados

Por la Roma, lesionado Dybala, que forzó para jugar y duró poco más de una hora, y habiendo sido sustituidos otros dos especialistas, como Pellegrini y Abraham, Mourinho tuvo que recurrir al mediocampista Cristante, que marcó, y a los centrales Mancini e Ibañez, a los que paró sus lanzamientos Bono, al segundo rozando con la punta de los dedos el balón para desviarlo al poste. Montiel iba a lanzar el quinto, pero al ver que iba a ser el decisivo permutó su puesto con En-Nesyri por la confianza del argentino, especialista desde su etapa en el River Plate, tras haberle dado el Mundial a la albiceleste en Catar. Su acierto dejó sin tirar a los otros dos lanzadores de la Roma para el 4-1 final.

Mourinho, que siempre estudia a los rivales y que busca hasta debajo de las piedras para extraer lo que pueda competitivamente o con el otro fútbol de un partido de alta competición, murió de nuevo en su maldición de los penaltis: fue la novena tanda que perdió en eliminatorias frente a sólo dos triunfos. Su pataleta posterior con el árbitro puede que fuera fruto de esa frustración ante la seguridad de los especialistas del Sevilla, tanto los lanzadores, como el portero.

Bono y la cuestión de la confianza mutua

Bono ya fue verdugo de España en el Mundial en la tanda de penaltis: Sarabia lo lanzó al poste en su intento de ajustarlo para evitar su estirada y se los detuvo a Carlos Soler y Busquets.

El meta del Sevilla también fue preguntado tras la final sobre si había parado uno o dos penaltis. Fueron dos, según la propia UEFA destacó en este vídeo. "Míralo en la cámara. Hombre, sí", terminó reconociendo Bono al periodista entre risas. "Yo tenía mucha confianza primero en que nuestros jugadores iban a marcar, lo primero, y eso cuando lo sientes te liberas y sabes que uno más o menos puedes parar. Cuando tienes confianza de que los tuyos están preparador para meterlo, porque queríamos realmente ganar, ya afrontas la tanda de penaltis con mucha tranquilidad".

La confesión de Mourinho y los penaltis

En una entrevista de 2014, Mourinho habló así de su maldición con los penaltis, que viene desde 2005. Y concluyó que son una lotería después de haberlo probado todo: "Soy un especialista en perder tandas de penaltis. He perdido dos semifinales de Champions en penaltis, dos Supercopas también. He hecho todo lo posible para tratar de ganarlas y mi conclusión es que no importa lo que hagas. Los he entrenado durante meses antes, casi todos los días. He recopilado datos, los que son más efectivos, esto, eso, lo otro, cuál es el favorito, tienes que lanzar a ese lado porque tu porcentaje es mucho más alto que en el otro…. he analizado a los oponentes, la forma en que tiran los penaltis, acumulando datos durante años, para decirle al portero dónde tirarse, porque ese el lado donde los suele lanzar", dijo Mourinho.

Hoy, José Mourinho volvió a perder una tanda de penales (sólo ganó 2 de 11 en su carrera). Y por eso, vale la pena recordar sus palabras en una entrevista de 2014, en la que habla de esto. Para Mou, los penales son una lotería: "Soy un especialista en perder tandas de penales.…

"También he hecho todo lo contrario, que es: no los entrenes, relájate, ve al punto de penal y hazlo lo mejor que puedas", continuó. "Probamos los dos extremos y todo lo que se encuentra en el medio. Con el Madrid perdí en los penaltis en semis de Champions. Primer penal, Cristiano lo falla. Segundo penal, Kaká lo falla. Tercer penal, Sergio Ramos lo falla. Con el Chelsea, perdí frente al Liverpool en semis de Champions. Tres meses estuvimos entrenándolos. El mejor era Geremi, pero no jugaba normalmente, estaba en el banquillo. Le di ingreso 5 minutos antes de los penaltis porque lo iba a marcar seguro. Lo falló. Gané en penaltis una Supercopa de Italia contra la Roma. Y la Roma falló un penal: erró Totti, que habrá metido 500 en su carrera. Así que nada que hacer. No tiene nada que ver con la preparación. Eso creo", concluyó.

Pero sí tuvo que ver que el Sevilla tuviera confianza ciega en sus especialistas máximos. Y que estos estuvieran todos en el campo. Ahí venció el viejo zorro vizcaíno al provecto lobo luso.