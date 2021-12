Lopetegui: "Trataremos de rehacernos y competir en las tres competiciones"

El entrenador del Sevilla, Julen Lopetegui, ha dado su opinión del durísimo palo que ha sufrido su equipo tras caer eliminado en la Champions, tras perder por 1-0 en Salzburgo.

Lopetegui dio así su visión del desarrollo de los acontecimientos: "Hemos pasado del 0-1 al 1-0 y a los cinco minutos la expulsión. Son partidos que se definen por detalles en la Champions. Hemos tenido una fase de grupos muy accidentada y hoy se ha vuelto a repetir. En momentos clave no hemos estado acertados o no hemos tenido la fortuna de cara y lo hemos pagado. Teníamos mucha ilusión, estamos muy tristes, muy decepcionados. Teníamos muchas ganas de rehacer toda la fase de grupos tan compleja que hemos tenido, a pesar de las dificultades, de las lesiones. Y hemos estado cerca. No hemos acertado en los momentos clave, el empate no nos valía y hemos tirado al final más de corazón y se ha complicado bastante".

El guipuzcoano quiso poner ya la vista en las tres competiciones que tiene ahora por delante. "Estoy triste, como todo el vestuario, y como todas las personas de la entidad. Teníamos mucha ilusión en pasar a octavos y arreglar todo lo accidentado de este grupo, pero no ha podido ser. Estamos decepcionados, y tristes, pero siendo conscientes de que nos quedan tres competiciones por delante. Hoy toca estar como toca estar pero mañana miraremos de frente y trataremos de llegar de la mejor manera posible al resto de las competiciones. El equipo ha hecho un esfuerzo muy grande, llevamos dos o tres semanas complejas y buscábamos un chute de energía importante para el grupo. No ha podido ser y trataremos de rehacernos, de levantarnos, y de competir en las tres competiciones con fuerza".

No compartió el técnico sevillista que su equipo hubiese hecho un partido flojo pese a que tenía que ganar y apenas tiró dos veces a puerta... "Bueno, es tu opinión. Creo que hasta el gol el equipo estaba siendo superior al Salzburgo, un rival complejo y difícil, por eso ha hecho la fase que ha hecho. Poco a poco nos estábamos haciendo con el partido, tanto en control como en ocasiones. La lástima es que el fútbol es acierto y la más clara de todo el partido fue nuestra (Munir al larguero). Habíamos tenido acercamientos en la primera parte, hemos sacado bastantes córneres con poco acierto, bastantes faltas laterales, pero no hemos tenido ocaiones. Sí estábamos sacudiéndonos la presión tan agresiva. Y llegó esa ocasión, no marcamos, al minuto siguiente, la ley del fútbol, si tú perdonas te castigan. Luego llegó la expulsión y ha sido mucho más complicado".

Sí asumió la responsabilidad Lopetegui como máximo responsable. "Que estamos fuera merecidamente es evidente. Los merecimientos están en forma de triunfos y de de puntos. Hemos tenido una fase de grupos muy accidentada por muchos motivos, pero no nos hemos ganado el derecho a seguir en la Champions League. Eso es evidente y el responsable está delante, que es el entrenador. A partir de ahí tenemos tres competiciones por delante, la Liga, la Copa y la Europa League, que cuando toque la afrontaremos con la máxima ilusión".