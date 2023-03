Sampaoli se lava las manos en una nueva polémica con el Papu Gómez

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, pasó de puntillas en lo que es un nuevo conflicto entre el club y el argentino Alejandro Papu Gómez. Pese a que fue operado en febrero y no puede jugar, Argentina lo convocó para el próximo parón con la intención de celebrar en un partido en Buenos Aires lo que pretende ser la fiesta del título mundial logrado en Qatar.

De hecho, Lionel Scaloni ha citado a los 26 jugadores que estuvieron en el Mundial. El Sevilla se ha negado a dejarlo ir y el jugador ha mostrado su “tristeza” en las redes.

Preguntado por este asunto, el de Casilda, como Pilatos, se lava las manos. ”No está en el área mía, está con el área médica, que con el club ha dispuesto que termine su recuperación acá. Queremos que se recupere rápido para jugar. Sigue con molestias de la operación, es una decisión médica y del club”, advirtió.

El jugador, a través de sus redes sociales, mostró su malestar por no poder asistir. “Lamentablemente por mi lesión no voy a poder viajar a saludarlos y abrazarlos, es un dolor y una tristeza muy grande por que me hubiese encantado estar allí y sentir todo su amor y cariño. Gracias por sus mensajes y estoy seguro que nos volveremos a ver! Acá seguiré recuperándome para volver a jugar. Los abrazo a la distancia! Disfruten de la Scaloneta y de ese grupo maravilloso”, publicaba el Papu en su perfil personal de Instagram.

Hay que recordar que el último partido que jugó con la camiseta del Sevilla fue ante el Elche en Nervión, el 28 de enero. Jugó 20 minutos y recibió una sonora pitada por parte de la afición, que no le perdonó haber antepuesto el Mundial con su compromiso con el Sevilla. Muy polémicas fueron sus declaraciones un mes y medio antes del Mundial dejando entrever que los jugadores convocados por Argentina iban a "tener la cabeza en otro sitio" durante ese tiempo antes de ir a Qatar.

Después, el jugador se marchó tocado al Mundial, vino lesionado y, tras no jugar hasta el 28 de enero, tenía que pasar por el quirófano el 10 de febrero. "No me arrepiento de nada", dijo además enfadando aún más a la afición sevillista.