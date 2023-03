Sampaoli: "En Getafe tenemos que salir a ganar"

Jorge Sampaoli, entrenador del Sevilla, aparca ya la participación del equipo en Europa y se centra en la Liga, donde los suyos tienen un partido difícil e importante ante el Getafe. Está apurado aún el cuadro nervionense por la clasificación y no puntuar significaría de nuevo caer a la zona peligrosa.

El argentino pasó por encima brevemente del rival que le ha caído en suerte en la Europa League, el Manchester United, del que dijo que le genera ilusión, pero se centró en el estado de su plantilla y en el partido en el Coliseum Alfonso Pérez.

“Es un partido difícil, en un campo complicado donde ellos se manejan bien y donde nosotros tenemos que tener la claridad de sacar un equipo con jugadores que no tengan altos niveles de fatiga para poder manejarnos bien en la competencia. De manera práctica no pudimos preparar el partido en sí. Hicimos un entrenamiento teórico, con vídeo, y los jugadores que pudieron trabajar lo hicieron. Pero hay muy poco tiempo y la recuperación es tan importante como el entrenamiento”, decía el de Casilda, a quien se le abundaba el defecto detectado en el equipo de no salir desde el inicio con los parámetros que el entrenador quiere, sino que necesita un golpe o un desarrollo posterior para activarse. Lo que Sampaoli ha referido como “accionar” en vez de “reaccionar”.

“Hay que corregir eso. Hay que intentar que el equipo protagonice desde el primer momento, buscar algún tipo de seguridad que esté vinculada con el juego. En Turquía dominó pero hace que se produzca un ida y vuelta que no es bueno para nosotros”, indicó Sampaoli.

Salir a ganar en Getafe. “Hay que salir buscando el protagonismo. Sabames que es una cancha en la que tenemos que ir a buscar los tres puntos. Poder encaminarnos en un lugar de la tabla interesante. Ellos se hacen muy fuertes pero nosotris tenemos que ir a ganar el partido”.

El Manchester United. “Es una oportunidad de jugar en Old Trafford contra un rival que viene muy bien. Nos da la chance de ilusionarnos con hacer un buen partido allí. El fútbol te da estas oportunidades y hay que aprovecharlas”.

El parón. “Los internacionales se van a ir y no tenerlos para doder trabajar es complicado, per es lo que hay es lo que exige la reglamentación. Tendremos que igualar la condicon de cada uno, trabajar individualmente. Será una semana de trabajo alto para los que están en un nivel más bajo”.

Bryan Gil, en la lista de De la Fuente. “Estoy contento por él, venía pasándolo mal, por su inactividad. Eso es muy bueno porque le da mucha motivación porque además es un chico en una etapa de progreso”.

El estado de lesionados y tocados

Papu Gómez no irá con Argentina. ”No está en el área mía, esta con el área médic, que con el club ha dispuesto que termine su recuperación acá. Queremos que se recupere rápido para jugar. Sigue con molestias de la operacioón, es una decisión medica y del club”.

Tecatito. “Está recién volviendo, evolucionando día a día. Para nosotrtos no está cerca para jugar a corto plazo. Esperamos que en el parón se acomode para que cuando velve el torneo pueda jugar”.

Rekik. “Está para dos semanas más. Vienen de una inactividad muy larga. Es un error que los jugadores que tienen una inactividad larga puedan jugar tal y como vuelvan”.

Nianzou y Jordán. “Nianzou hizo hizo trabajo parcial y mañana veremos si puede llegar, Jordán está un poquito mejor y creemos que está para jugar”.