Sarabia no da pistas sobre su futuro en el Sevilla

El centrocampista sevillista Pablo Sarabia ha concedido una entrevista a los medios oficiales del Sevilla, en la que, entre otras cosas, hace referencia a su futuro en la entidad. Habida cuenta de que su contrato concluye en 2020 y que aún no ha firmado ninguna de las diferentes ofertas que ha recibido, el madrileño dice estar centrado únicamente en conseguir la cuarta plaza en el final de la presente temporada. "Después será el momento de tomar decisiones", argumenta un Sarabia que no hace ningún tipo de guiño a su continuidad a pesar de mostrar su agradecimiento a Monchi por la apuesta que hizo en su día por su contratación.

Éstas son algunas de las reflexiones de Sarabia en la entrevista ofrecida por el canal de Youtube del Sevilla.

FUTURO. "Ya lo he dicho en muchos medios, me quiero centrar en mi objetivo actual aquí, que es alcanzar la cuarta plaza. Eso es lo que realmente me satisface, personalmente me estoy encontrando bien y el año que viene está claro que tendré que decidir, tomar decisiones, pero mi objetivo a día de hoy únicamente es conseguir esa cuarta plaza, que es lo que todos los sevillistas queremos".

MONCHI. "Estoy muy agradecido porque él fue quien me trajo aquí. Él se fue y fue un palo duro para todos cuando lo hizo. Nos quedamos un poco con esa sensación de soledad, porque la verdad es que es muy cercano. Sabemos de la importancia que tiene y no sólo en el ámbito profesional sino también en el personal".

CRECIMIENTO. "Todos los jugadores maduran, unos antes y otros después, pero el aspecto que más avanzo es la experiencia. Se aprende mucho con el paso de los partidos y con las diferentes situaciones que se van dando. Cada vez me voy notando mejor en el campo. También el esquema de Machín me venía muy bien, porque estaba más cerca del área. Yo disfruto metiendo goles y dando asistencias y con ese sistema se veía más cerca. Ahora con Caparrós también sucede lo mismo".

AMBICIÓN. "Intento mejorar día a día, exigirme lo máximo para que el día de mañana no pueda pensar que podría haber hecho más. Se me están dando muy bien las cosas esta temporada, pero yo quiero más siempre y cada día intento hacerlo mejor".

POLIVALENCIA. "En años anteriores una de las cosas fundamentales fue adaptarme a diferentes posiciones. Voy a estar siempre a lo que me necesite el equipo y en cada posición se pueden sacar algunas cosas!.

CONTRASTES. "El mejor momento fue el año pasado, cuando nos enfrentamos al Bayern. Fue el mejor punto en el Sevilla. Personalmente, este año también me estoy encontrando muy bien. El momento más duro han sido las eliminaciones, porque tengo mucho carácter y muy mal perder. La de Praga me dolió mucho".

SALIDA DE LA CRISIS. "En el bajón influyeron muchos aspectos, muchos meses compitiendo y era normal una bajada, aunque tal vez se haya prolongado un poquito más de lo lógico. Tuvimos algunos palos de los que hay que levantarse y también anímicamente, que ésos ya dependen sólo de los jugadores. Pero esa etapa ya ha pasado, hemos levantado la cosa y con eso nos debemos quedar. Todos los equipos de Primera pasan por bajones, ya sea antes o después. En la dinámica negativa se te pone todo en contra, pero hay que entenderlo y seguir adelante, son cosas del juego, cosas de la temporada, pero nos debemos quedar con que tuvimos una gran primera vuelta con muchos puntos y ahora hay que terminarla para que el trabajo del año haya merecido la pena".

SALIDA DE MACHÍN. "Siempre que hay un cambio de entrenador siempre te afecta. Pablo es muy buen entrenador y estábamos muy a gusto con él. Es verdad que la dinámica no era la mejor y ahora con Caparrós se está viendo que hemos vuelto a puntuar y a tener una buena dinámica. Sabía que este momento iba a llegar, que el equipo iba a tener un punto de inflexión y llegó en Praga. Estamos muy contentos de que no haya llegado más tarde".

RIVALES DIRECTOS. "Estamos consiguiendo buenas victorias y lo estamos haciendo contra rivales directos. Nos podía haber salido muy bien o muy mal y éramos conscientes de ello. El equipo ha sabido reaccionar y ahora lo que queremos es seguir así para que los meses de enero o febrero queden como una anécdota".

GETAFE. "El campo del Getafe es muy complicado y hay que hacer las cosas muy bien para sacar algo de allí. Tenemos que intentar conservar nuestro puesto, que es nuestro objetivo. Seguro que cae algún mensaje con David Soria y estoy muy contento porque ha salido y está jugando"