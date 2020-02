Lopetegui: "El partido pasaba por no equivocarse, por no regalar nada"

Julen Lopetegui ha lamentado el empate del Sevilla ante el Alavés, en un partido en el que han faltado ideas en ataque y ha pagado el único error defensivo en una llegada aislada del rival. Es lo que más ha lamentado Lopetegui, insistiendo en que era imoportante no encajar porque el gol llegaría tarde o temprano. "Hemos ganado muchos partidos por 1-0, 0-1, por no equivocarnos y sabiendo que iba a llegar nuestro gol. Al final el fútbol nos ha castigado. Prácticamente nos han marcado en la primera vez que nos han tirado, el fútbol nos ha penalizado en ese aspecto", dijo en SFC Radio.

Su análisis del partido ha sido el siguiente: "Sabíamos la dificultad del tipo de equipo, con una línea de cinco otra de cuatro, a veces de tres. Han complicando mucho toda nuestra circulación de balón. El partido pasaba por no equivocarse, no regalar nada, porque antes o después iba a llegar el gol de una manera u otra. Lástima que hemos concedido ese gol en la estrategia y hemos tenido que ir a remolque. Hemos empatado y nos ha faltado ese puntito de tranquilidad, para ese último pase. Hemos lanzado muchos córners y muchas faltas seguramente con poca claridad, pero es cierto que hemos llegado a situaciones francas con cierta ventaja y nos ha faltado un poquito de tranquilidad y ha sobrado precipitación, y eso ha favorecido su estrategia defensiva y nos ha impedido ganar. Por otra parte ha sido un partido que, a pesar de no haber sido fluido, merecíamos ganar".

Sí ha visto mejoría en la segunda parte: "En la primera ellos tenían más energía, les hemos hecho correr mucho. Y sabíamos que antes o después iban a bajar. Por eso hemos hecho dos cambios al principio de la segunda parte. Yo tenía la sensación de que podíamos ganar el partido, hemos jugado en su área permanentemente, nos ha faltado ese puntito de inspiración, de tranquilidad de poca precipitación para ser capaces de ver ese último pase, ese último centro. Y sobre todo no equivocarnos en el gol encajado".

Ya en la sala de prensa, insistió en la seguridad defensiva como premisa para ganar los partidos: "En la primera parte no hemos encontrado el ritmo, hemos tenido un poquito de miedo a fallar en campo contrario, nos ha costado moverles de verdad, han corrido y se han movido. En la segunda parte hemos estado mejor. Dicho esto ellos no han tenido ninguna ocasión. Yo recuerdo en la primera un fuera de juego (que no era tal) y el gol. Hemos ganado muchos partidos 1-0 ó 0-1 siendo un equipo que no se equivoca y que encuentra el premio del gol.

"Hemos conseguido empatar y luego nos ha faltado un poco de claridad y nos ha sobrado precipitación en situaciones bastante favorables", indicó el guipuzcoano. Ha sido un buen partido defensivo del Alavés y un no buen partido ofensivo por nuestra parte, nos ha faltado un poco de ritmo. Toca seguir, cada partido es complicado y hay que crecer y aprender".

Lopetegui ha sido preguntado por cuál es la situación cuando se producen centros y centros sin resultado: "Rematarlos. En el fútbol hay muchas maneras, si no te dejan por fuera hay que intentarlo por dentro. Nos ha faltado ese punto de fluidez. Hemos fallado en ese gol en la estrategia. No hemos concedido prácticamente ninguna ocasión al rival. Esto es muy complicado, muy igualado, y tenemos que seguir mejorando en lo defensivo y también en lo ofensivo. Si no consigues marcar de una manera tienes que buscar soluciones, tienes que crecer y tienes que mejorar".

Al final de su rueda de prensa ha reconocido que En-Nesyri iba a entrar por otro jugador que De Jong, pero el empate le hizo cambiar de idea: "Íbamos a hacer otro tipo de cambio, pero estaba Luuk muy cansado también y en ese momento entendimos que íbamos a tener opciones de ganar con el cambio de Luuk por En-Nesyri, pero el cambio iba a ser otro, lo que ocurre es que el empate y viendo el estado de Luuk hemos decido que sea él".

Y antes fue preguntado por Banega y si el hecho de que no tirase el penalti, siendo un especialista, era una especie de castigo. "¿Castigo? No, ¿por qué? Él ha preferido no tirarlo y no pasa nada. Aquí no castigamos a nadie. Ha jugado porque ha sido decisión nuestra, a pesar de que no estuvo bien él, ni nadie, en la Copa, seguimos teniendo plena confianza en él".

En la radio del club también ha sido cuestionado por cómo ha visto el debut de Suso: "No era fácil, ha entrado en un momento que no era fácil. La ha pedido, la ha tenido, ha creado dos o tres situaciones que ha mostrado su perfil futbolístico. Es un jugador que se va hacia dentro bien, que tiene un buen disparo, buen pase... y poco a poco tiene que ir cogiendo el nivel competitivo del equipo".

También ha valorado el papel de la grada, de la ha aplaudido su apoyo, sin valorar algunos pitos. "La grada ha tenido un comportamiento excelente y nos ha apoyado en todo momento. He notado mucha energía a nuestro favor".

"Teníamos mucha rabia y muchas ganas de dar una alegría a la afición. Teníamos poco tiempo entre u partido y otro ante un equipo fresco que ha preparado bien el partido durante toda la semana", afirmó.