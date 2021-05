Gil Manzano explica la tarjeta que impedirá a Lopetegui sentarse en el banquillo ante el Madrid

Julen Lopetegui, entrenador del Sevilla, no podrá sentarse en el banquillo en el choque del próximo domingo en Valdebebas ante el Real Madrid, su ex equipo, ya que vio ante el Athletic la quinta tarjeta amarilla esta temporada, por lo que tendrá que cumplir sanción.

El extremeño Gil Manzano lo amonestó al acabar el partido por sus continuas protestas, aunque el técnico aseguró en la rueda de prensa que sólo quiso darle la mano pese a que se podía interpretar que le recriminaba la acción de la mano de Balenziaga. "No le pido explicaciones al árbitro. Le he dado la mano y me ha sacado amarilla. No ha habido nada más. No le he dicho nada. Y me ha sacado la quinta amarilla. No ha habido nada más que eso. No merecía la amonestación porque no le pedí explicaciones. La jugada la hemos visto todos. Tengo una opinión clara, pero yo no decido y por eso digo que hemos tenido mala suerte, muy mala surte, tanto en el campo como en el VAR", decía el guipuzcoano tras el partido.

Sin embargo, Gil Manzano escribe en el acta que "en el minuto 90 el técnico Lopetegui Agote, Julián, fue amonestado por el siguiente motivo: una vez finalizado el partido y encontrándome aún en el terreno de juego, dicho entrenador se dirigió a mí para saludarme aprovechando este momento para que le explicara una acción del partido (supuestamente la mano de Balenziaga). Tras indicarle que se retirara al túnel de vestuarios y que allí le comentaría cualquier duda que tuviera, continuó con su insistencia para que le explicara en ese momento la acción, viéndome en la obligación de mostrarle la tarjeta amarilla".