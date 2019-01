El reto de convertir el sueño en realidad

Cita grande para el Sevilla en el Camp Nou. El conjunto de Pablo Machín se enfrenta a uno de los principales retos del curso en busca de su presencia en las semifinales de la Copa del Rey, algo que se ha hecho habitual a lo largo del presente siglo XXI, pero que esta vez requerirá, nada más y nada menos, que dejar en el camino al Barcelona, el dominador de esta competición durante los últimos años, pues ha conquistado las cuatro últimas. Saltar al coloso, pues, es una tarea descomunal, pero cuando Sánchez Martínez dé el primer pitido esta noche no se puede olvidar que el marcador parte con dos a cero favorable a los sevillistas.

Ésa es la renta a defender en la visita al coliseo azulgrana por parte de la tropa que tan bien adiestra Machín desde el pasado verano. ¿Es un marcador suficiente para que el Sevilla se haya convertido en el favorito en esta eliminatoria? Seguramente, ni siquiera ese dos a cero servirá para ello y sólo bastaría con consultar a las cuotas de las diferentes casas de apuestas para corroborarlo. Eso, por tanto, incrementa la posibilidad de protagonizar una hazaña por parte de los encargados de defender el escudo de la entidad nervionense en los 105x68 metros que caracterizan al recinto radicado en la calle Arístides Maillol, Barcelona, Cataluña, España.

Con esa idea se desplazarán los expedicionarios convocados por Machín esta misma mañana con destino a Barcelona, con la seguridad de que tendrán que sufrir muchísimo para sacar adelante la eliminatoria pese al 2-0 registrado una semana antes en el Ramón Sánchez-Pizjuán y con la intención de luchar hasta el final para darles un alegrón a los suyos. Sin embargo, es paradójico que con semejante ventaja, algo que en el fútbol de nuestros días sería casi imposible de remontar, siga siendo el favorito el equipo que está por debajo en el marcador.

Son las cosas de disponer de un futbolista llamado Lionel Messi y que casi todos consideran, con razón, como el mejor que haya jugado a este deporte desde que fuera inventado por los ingleses allá por el siglo XIX. Messi tal vez no tenga el glamour que tuvo Maradona en sus días principalísimos, hasta el punto de llevar a un grupo de futbolistas no excelsos a la conquista de un Mundial, pero sí es capaz de dar un nueve en la mayoría de los partidos en los que entra a una cancha y ése es el factor que desequilibra a favor del Barcelona.

La obsesión por Messi es lógica por la calidad del argentino, pero no puede ser excesiva y lo importante es la capacidad para atacarlo

En el Sevilla son conscientes de ello, claro que sí, ninguno de sus profesionales ha caído de repente del planeta Martes y llega esta noche como si no supiera nada sobre la calidad de Messi y la capacidad para definir los partidos. Pero también conviene tener en cuenta que Messi estuvo la temporada pasada en Roma, cuando el Barcelona cayó en la Liga de Campeones contra el conjunto romanista y en otras ocasiones en las que los suyos fueron eliminados en diferentes competiciones. También incluso en la Copa del Rey contra el Sevilla, entonces entrenado por Manolo Jiménez, y que supo sufrir de lo lindo en su propio feudo para asegurar el 1-2 que se había traído de la ida en el estadio donde hoy se dilucida todo.

Más o menos ése debería ser el camino en este Barcelona-Sevilla, saber que las circunstancias siempre van a ser complicadas, que ni siquiera la permanencia en el marcador del cero a cero inicial durante el mayor tiempo posible puede garantizarle nada a los visitantes. Todo puede cambiar en un par de minutos y, por tanto, la menor consigna para el Sevilla en esta ocasión es salir a jugar como si se partiera de un cero a cero y tratar de puntuar en el Camp Nou, algo que ya siempre es complicado.

El partido de la Liga puede dar una idea de las alternativas que pueden producirse, pues el Sevilla perdía 2-0 en el minuto 12 y acabó 4-2

Valga la referencia más reciente para explicar todo lo anterior. El último Barcelona-Sevilla, correspondiente a la Liga, se jugó el 20 de octubre de 2018, entonces llegaban ambos equipos como los primeros clasificados del torneo liguero y el marcador final fue 4-2, lo que hubiera clasificado a los sevillistas en esta eliminatoria copera. Sin embargo, a los 12 minutos del encuentro ya ganaban los anfitriones por 2-0 y después todo sería mucho más equilibrado, entre otras cosas porque Messi se lesionó del brazo y no pudo continuar. Además, el 4-2 sevillista se produjo casi sobre la hora en un excelente gol de Muriel, aunque también sea verdad que Ter Stegen tuvo una de sus mejores actuaciones de la temporada, con algunos paradones escalofriantes.

Todas estas circunstancias explican fielmente que en un partido de fútbol se pueden ir dando diferentes situaciones y que será una prueba de madurez para la escuadra de Machín todas las que tengan que ir sorteando en la noche de hoy con vistas a hacer bueno esos dos goles de Sarabia y Ben Yedder en la ida en el Ramón Sánchez-Pizjuán, el único dato objetivo que no admite discusión ninguna antes de que todo comience en este segundo asalto.

Otra cosa serán los protagonistas encargados de defender la camiseta sevillista en esta noche tan especial. Machín hablaba en la rueda de prensa previa del mediodía del martes de la confección de un verdadero rompecabezas y no le falta razón al técnico soriano. Las lesiones se han cobrado la acumulación de esfuerzos de los suyos y la confección de la alineación titular puede ser complicada. Aleix Vidal fue el último en sumarse al parte de bajas seguras por el enésimo problema muscular del catalán, mientras que Sergi Gómez también sufrió un golpe frente al Levante que lo obligó a marcharse del campo de forma precipitada en el arranque del encuentro.

¿Estará Sergi Gómez recuperado para ejercer como central en esta cita ante el equipo en el que se hizo futbolista? Si lo está, no le habrá venido mal esa rotación forzosa contra el Levante. Son hipótesis todas y después será Machín el encargado de decidir quiénes son los once elegidos. Lo que sí parece seguro es que el encargado de defender los tres palos ante Messi y compañía será el joven Juan Soriano. La apuesta del entrenador por rotar la portería en la Copa se confirmó en la ida y no parece que haya ningún motivo para alterarla. A partir de ahí parece que Kjaer volverá al equipo tras descansar el pasado sábado, Carriço debe ser un fijo y la cuestión es conocer al tercer central, a lo que optan Sergi Gómez, Mercado y hasta Wöber después de su convincente debut con la camiseta sevillista.

Con Promes en uno de los dos carriles, Machín debe optar por Arana o por un experimento

En el carril derecho estará Promes tras las ausencias de Jesús Navas y Aleix Vidal y en el izquierdo, sin Escudero, esto podría darle esa plaza a Sarabia, pese a la inoportunidad de su agente, en vista de que Machín parece que le ha retirado ya su confianza al brasileño Arana, aunque nada es descartable. En el medio es fijo Banega, seguramente lo ayudará Amadou, como en la ida, y hasta Roque Mesa podría reforzar ese centro del campo en el que habrá que ver si también están Franco Vázquez y Sarabia, lo que tal vez podría conducir a prescindir de un delantero. Pero es que tanto Ben Yedder como Andre Silva son tan importantes en este Sevilla…

Son las especulaciones típicas de un partido de tanto calado dentro de un Sevilla que sí conoce ya que esta vez tendrá enfrente a Messi en su deseo por meterse en las semifinales de la Copa del Rey. Lo que es seguro es que jugarán once contra once por mucho que el mejor futbolista del mundo sea uno de ellos y defienda los colores del rival sevillista en este caso. Dos a cero a favor, al Sevilla le tocará sufrir en el Camp Nou, donde ni tan siquiera es favorito con semejante ventaja. Hagan juego, el reto es apasionante y el derecho a soñar se lo ganaron los futbolistas sevillistas en la ida, la cuestión es convertir ese estado onírico en una hermosa realidad.