"Rotundidad" de José Castro con Diego Alonso: "Es un entrenador de futuro para el Sevilla"

José Castro ha expuesto con "rotundidad" la confianza de la cúpula ejecutiva del Sevilla en Diego Alonso ante el "ruido" tremendo que hay en torno a la posibilidad de que su continuidad tenga fecha de caducidad próxima si no llegan las victorias. Y todo en una semana con dos partidos de alto voltaje.

Tras aterrizar sobre las 13:00 en Londres para jugar la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions, el presidente del Sevilla ha atendido a la prensa desplazada para el partido con el Arsenal de este miércoles. Casi toda su comparecencia ha girado en torno a Diego Alonso y la confianza de los dirigentes en él. Ni siquiera hubo apenas margen para hablar del rival, el Arsenal.

"Este es un partido importante, quizá el más difícil de todos, pero el Sevilla en Europa es capaz de cualquier proeza y ojalá podamos hacer un buen partido, dar la campanada conseguir un buen resultado", dijo sobre el encuentro de este miércoles.

🛬 El #SevillaFC ya está en Londres para abrir la segunda mitad de la fase de grupos. 🇬🇧⚽️#UCL #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) November 7, 2023

Será el del Arsenal el primero de dos encuentros de muchísimo peso específico. "Estamos en una semana con dos partidos muy importantes, uno de Champions y otro que es de tres puntos además de ser un derbi que jugamos en casa y en el que tenemos que ganar de una vez", dijo el presidente blanquirrojo, que habló con "rotundidad de la confianza que tenemos en Diego Alonso".

Un entrenador de futuro

Reiteró en más de una ocasión esa "confianza en Diego Alonso". "Confío en que el equipo va a ir a más y que vamos a conseguir victorias pronto. A ver cómo lo digo con rotundidad. Diego Alonso es el entrenador por el que hemos apostado, el que queremos, el que tenemos y el que queremos que cambie nuestra plantilla para ganar partidos. Tenemos muy claro que nuestro entrenador va a hacer grandes cosas. Hay que tener paciencia porque los resultados y las victorias van a llegar. Lleva poco tiempo y hay que darle un margen de confianza", dijo.

Se le pregunta si le preocuparía llegar al derbi sin que Diego Alonso haya ganado ningún partido de los cinco importantes -la Copa al margen- que habrá dirigido tras el del Arsenal. "Me preocuparía si el equipo no estuviera bien, pero el equipo está bien. Pelea, lucha, lo intenta... Las cosas no están saliendo y estoy seguro de que van a salir. Lo que ocurre es que en el fútbol pedir paciencia no sirve. Sólo sirven las victorias. Pero eso yo lo puedo entender desde lo aficionados, pero los que estamos dentro y tomamos las decisiones tenemos que ser más fríos. Y vemos que se está trabajando mucho y bien, y cuando se trabaja mucho y bien los resultados tienen que llegar, es cuestión de tiempo".

El mercado como posible solución

"No tenemos ni los puntos que queremos ni las victorias. Hemos cambiado el ciclo, hemos cambiado el entrenador. Y estamos convencidos de que con este entrenador vamos a ir a más. Pero Zamora no se ganó en una hora", insistió.

Además, miró ya incluso al mercado de invierno para "amoldar la plantilla" al estilo del uruguayo. "Las victorias nos están costando y estoy confiado en que van a llegar. Tiene la plantilla que tiene y no sé si en enero o luego en junio intentaremos amoldar el equipo a su forma de juego. Creemos que va a ser un entrenador de futuro para el Sevilla. Dejémoslo trabajar. A todos nos gustaría ganar partidos. Pero los vamos a ganar. Un poco de paciencia", decía Castro.

Un arbitraje ajeno a la Federación

También fue preguntado por las sempiternas polémicas del arbitraje y el VAR. "Lo primero es que el arbitraje sea independiente, que no esté dentro de la Federación. Creo que debe depender de un organismo independiente. Y lógicamente debe avanzar para que la Liga sea lo más justa posible", propuso.

Y valoró la dificultad de arbitrar incluso con VAR, sobre el que le "parecería bien que se escucharan las conversaciones". "El VAR tiene que mejorar, lleva ya algunos años, quizá pocos para encontrar esa exactitud con la que ser un juez justo. En el fútbol a veces se dan circunstancias que son muy difíciles de dictaminar en pocos segundos".