Sampaoli: "Tengo mucha ilusión en el partido, juegue quien juegue"

Jorge Sampaoli entiende "cada partido como una final", por la necesidad del Sevilla, y no sólo el de este martes ante el Copenhague, en el que se juega la tercera plaza matemáticamente. "Por cómo está la situación del equipo, cada partido es una final. Fue una final en Mallorca, fue una final en Madrid, ahora es una final con el Copenhague".

"La evolución global del equipo tiene que darnos la solución de un despegue. Por eso la necesidad que el equipo tiene a corto plazo requiere de una evolución rápida en esa globalidad", dijo el argentino en la rueda de prensa oficial de la UEFA Champions League.

El técnico de Casilda cuenta con el apoyo del Ramón Sánchez-Pizjuán pese al horario vespertino, aún en franja laboral. "Como nunca falla, tiene que estar, porque la verdad que lo necesitamos", afirmó, descartando que por su mete pase un traspié que lo deje fuera de Europa, que se produciría si se da una derrota con los daneses: "No se me pasa por ningún lugar de la cabeza que el Sevilla vaya a salir derrotado, no se me pasa. Tengo mucha ilusión en el partido de mañana, juegue quien juegue".

Sampaoli ve una evolución en el juego, pese a la derrota en el Bernabéu: "Hay una evolución para lo que queremos desde el juego importante. El equipo se plantó de igual a igual con el Madrid, se plantó muy bien en la segunda parte con el Valencia con opciones para ganar, que no se dieron por las circunstancias del juego. Pero la evolución necesita resultados y nos tocó heredar esta situación que tenemos que solucionar lo antes posible. Para mañana tendremos que poner a los jugadores que estén menos desgastados, que estén frescos y con un 100% de capacidad. No podemos poner a jugadores que estén al 50 % porque no tendremos la misma producción, y habrá alguna variación mañana y el sábado, porque jugar con jugadores frescos nos da más carácter competitivo".

Otro asunto fue la necesidad de aumentar la producción ofensiva del equipo. "Tenemos que profundizar el estilo e intentar ser agresivos en el último tercio, con volumen cualitativo y con volumen cuantitativo. Hubo varias jugadas en que llegamos con cinco jugadores al área del Madrid, sin complejos y en busca del 1-2. Y tenemos que aumentar ese volumen con la cantidad si no se da con la calidad".

Los errores no forzados en el Bernabéu: "La bronca queda, porque estábamos a diez minutos de poder empatar el partido o poderlo ganar y con dos errores no forzados terminamos perdiendo el partido en el mejor momento del Sevilla y en un momento de confusión del Madrid... Pero es fútbol y hay que seguir potenciando lo mejor, lo bueno, y a partir de ahí seguir creciendo.

El pétreo Copenhague: "El Copenhague defiende muy cerquita con mucha gente. Logró empatar en casa con el City. Es un equipo muy organizado, que sale por los extremos y si no estamos a nuestra altura vamos a tener una maa noche. Empató con el mejor equipo del mundo y eso nos genera atención".

El rendimiento individual y el colectivo

Sampaoli fue desgranando, uno a uno, la necesidad de "insertar en el colectivo" a futbolistas que no están todavía rindiendo al nivel esperado por distintas circunstancias individuales.

Dolberg, introspectivo: "Cuando hablé de Dolberg fue porque lo enfrenté en Niza y tuvo una buena relación con el resto de compañeros Acá no vi todavía esa relación con otros futbolistas. Dolberg sigue siendo un jugador muy joven, con capacidad, y tenemos que potenciar eso. Los planes son para que tenga relaciones socioafectivas con los compañeros, que sepa cuándo tiene que hostigar a un central o a otro, cuándo tiene que picar para recibir un pase del compañero. Está recién llegado, tiene el problema de idioma y es por naturaleza introspectivo. Si lo logramos insertar es un jugador de mucha capacidad".

Rafa Mir y su posición en el campo: "Es un jugador de cara al gol, no de cara al juego, y que tiene gran capacidad de remate final. Hizo muy buen partido con el Valencia. El error con el Madrid no fue porque se equivocara en un pase, porque eso pasa. El equipo tiene una gran memoria de bajar a jugar y eso obstaculiza el tema de no estirar. Él tendría que haber estirado un poquito y evitar esa posición. Hablé con Rafa y no le reproché el pase, sino el lugar en donde él estaba, donde no era necesario. Necesitamos reestructurar la nueva idea y nos va a llevar todavía un poquito de tiempo".

El gran paso de Joan Jordán: "Los tramos en los que le costó jugar en el Bernabéu fueron los iniciales. Pero en el desarrollo del partido fue el que nos dio juego, el que entendió cómo jugar, y gracias a él el equipo no sufrió el agobio del Real Madrid. Fue esa aduana en la mitad de la cancha que nos permitió el desahogo en el juego. Creo que ydio un paso muy grande, al jugar como jugó muchos minutos a la altura del partido que jugó".

Januzaj, sin minutos: "Januzaj es un jugador que tiene mucho talento y muchas capacidades individuales para el desnivel. Pero hay una realidad colectiva del momento del equipo y el compromiso con el grupo es lo que lo va a acercar. Tiene calidad individual y me cuesta un poco más que con otros, porque tengo pocos entrenamientos. Sigo pensando lo mismo que él y mi obligación es insertarlo lo antes que pueda. Porque a través de su talento va a ser importante".

El estado de Bono y de Acuña

Bono va a hacerse estudios ahora a mediodía, a ver cómo está, no hemos querido arriesgar. Mañana se evaluará. Rekik se ha unido al entrenamiento y Acuña mostró una leve mejoría de ese dolor crónico que tiene en el abductor. Vamos a intentar que llegue, sin arriesgar nada, porque el equipo no tiene el mismo número de efectivos en la defensa que en otras líneas".

Además, descartó que Acuña haya descartado operarse del abductor por el Mundial. "El lugar en el que tiene la lesión Acuña, por lo que me informan los médicos, es antiguo. Hay métodos que solucionan eso la recuperación será la misma con o sin Mundial, se está tratando de la mejor manera. El médico me dijo que no hay opciones para operar".

También fue preguntado por Fernando, del que espera que se incorpore al grupo el miércoles. "Fernando tiene un problema que no se ha solucionado, el club y el jugador han realizado diferentes consultas sobre su problema. Creo que se va a reintegrar el miércoles, creo que después del partido, para poder jugar. Que anticipe su recuperación va a generar una incomodidad en él y preferimos que se recupere bien y se una el miércoles".