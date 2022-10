El Sevilla busca ante el Copenhague la clasificación matemática a la Europa League

El de este martes, en extraño horario vespertino (18:45) por los intereses televisivos de la UEFA, no es un partido cualquiera. El Sevilla se mide al rival directo por la tercera plaza del Grupo G, prácticamente el único objetivo que le queda al equipo nervionense después de no haber ganado ningún partido en las cuatro primeras jornadas y haber encajado dos goleadas en Nervión ante Manchester City y Borussia Dortmund.

Jorge Sampaoli busca su primer triunfo en su reestreno en el banquillo del Ramón Sánchez-Pizjuán, que este martes debe ejercer de talismán y recordar una de sus grandes tarde-noches europeas. Si el Sevilla gana, será matemáticamente tercero en la clasificación y podrá entrar en el segundo torneo de la UEFA.

Es el reto del hexacampeón de la UEFA Europa League, hacer borrón y cuenta nueva continental y agarrarse a ese torneo fetiche para elevar la ilusión de un grupo que fue humillado por el Manchester City y el Borussia Dortmund, convirtiéndose así el Sevilla en el primer equipo en la historia de la Champions que encajaba dos derrotas seguidas en casa por cuatro goles (0-4 ante el City y 1-4 frente al Borussia).

Sampaoli, al menos, logró empatar en la visita siempre complicadísima al Westfalenstadion, y aquel punto, que hasta pudieron ser tres, lo sumó al de la visita al Copenhague, colista del Grupo G con los dos mismos puntos que los sevillistas.

Pero los daneses, que además han encajado aún más goles que los sevillistas en el cómputo general, quedarían cuartos por el goal average particular si el Sevilla gana este martes, ya que ambos empataron allí a cero. Así, aunque en la última jornada los daneses, que deben recibir al Dortmund, ganasen en su casa y perdiesen los de Sampaoli en la visita al Etihad Stadium del City, sólo lograrían empatar a 5 puntos y mandaría la diferencia de goles particular.

El Copenhague, además, sólo ha marcado en siete de sus últimos partidos de la Liga de Campeones, según recuerda en un apartado estadístico la web de la UEFA.

Opciones para quedar segundo

El Sevilla, pese a su pésimo arranque en la Champions, todavía tiene remotas posibilidades de quedar segundo. Para ello, debe ganar sus dos partidos, obviamente, siendo el último a domicilio con el Manchester City. He ahí el principal escollo. Pero además, el Dortmund, que tiene 7 puntos, cinco más que los sevillistas, no debe puntuar en ninguno de los dos encuentros, porque gana el goal average particular.

El equipo renano jugará este martes a las 21:00 (¿tiene algún sentido que se juegue en Alemania de noche y en España de día?) en su estadio, el mítico Westfalenstadion, ante el Manchester City. Si gana el equipo de Guardiola, aún deberían perder los alemanes en la última jornada, en la que visitan el Copenhague, y que el Sevilla hiciera lo propio a domicilio con el City. O sea, una quimera difícilmente realizable. Pero sde ser así, el equipo de Sampaoli sumaría 8 puntos por los 7 del de Edin Terzic.