Pablo Machín: "Me quedo con el espíritu y el lema 'dicen que nunca se rinde'"

Pablo Machín reconoció que hay errores por corregir y se enfadó incluso al hablar de los problemas a balón parado, pero prefirió quedarse con el épico empate final de un Sevilla que incluso pudo remontar. "Lo mejor de hoy ha sido el espíritu del equipo. Con diez y con un 0-2, ante la adversidad nunca ha bajado los brazos y ese lema que yo comparto de 'dicen que nunca se rinde' lo ha demostrado. Hemos jugado con más corazón que cabeza, pero es lo que había que hacer con uno menos. Corríamos también el riesgo de encajar el tercer gol", dijo ante los medios del club.

El entrenador del Sevilla intentaba explicar lo ocurrido en el partido. "El fútbol tiene multitud de cosas, también hay cosas de corregir, pero me quedo con lo positivo, que es saber remontar y con el espíritu del equipo", insistió

Enfado con los goles encajados: "Ha podido ser 3-2, porque hemos tenido dos ocasiones al final. Ellos con menos han hecho dos goles. Siendo críticos, tendríamos que haber sido más contundentes en el primer gol y haber estado más atentos en ese gol de córner del 0-2, que se lo hemos puesto demasiado fácil. Esto es trabajo mío y de hacerlo ver a los futbolistas".

Encomiable esfuerzo del Sevilla: "Han hecho un grandísimo esfuerzo. Estábamos ante un rival muy enérgico, muy intenso, que al final incluso ha tenido problemas musculares... Y el equipo con uno menos ha sido capaz de morir en su área. Me quedo con eso, a estos futbolistas los voy a defender siempre".

Distintas fases del partido: "Es cierto que ha habido fases de la primera parte que nos han dominado. Ese tiro de Sarabia en el primer minuto en otras circunstancias habría ido para la portería. Ese 0-1 ha demostrado que estaban entrando bien en el partido y lo hemos sufrido. Luego hemos tenido un momento de duda. Pero hemos vuelto a ser dominadores, hemos hablado algunas cosas en el descanso. Lo que no queríamos pasó con ese gol a balón parado. Con todas las adversidades de la expulsión, de estar frustrado, de sentir un poco de duda por todo el entorno, el equipo ha seguido creyendo y ha logrado un punto que visto cómo se ha dado el partido es muy valioso".

Los cambios: Jesús Navas, sí; Munir aún no: "Jesús es un jugador que nos da mucho desequilibrio, y teníamos que irle dando unos pocos minutos, viene de esa lesión. Hemos tenido que hacer cambios para dosificar. Escudero y Carriço estaban tocados, pero era una opción cambiar un central para variar de sistema. A Munir no he querido arriesgarlo, tras entrenamiento y medio, porque nuestros delanteros llevan muchos minutos. Wissam ha marcado pero también hemos visto que le faltaba algo de frescura y chispa. Son procesos, tenemos que irnos sobreponiendo, pero tenemos una plantilla para poderlo hacer".

Las dudas del entorno: No es nada fácil, con un jugador menos, con toda la frustración del equipo, con cómo estaba el ambiente y todo el entorno, el conseguir esos dos goles. Y ya hubiera sido la épica con esos dos últmos acercamientos que podrían haber acabado en gol"

Distintas claves del bache

Ya en la sala de prensa, Pablo Machín ha sido preguntado por qué le pasa al Sevilla. ¿jugadores clave bajos de forma o pico bajo del equipo? "Vosotros tendréis vuestra opinión y lo analizaréis. Hay cosas obvias. No quiero estar diciendo siempre que llevamos muchos partidos, son los partidos que llevamos. Podríamos decir que el equipo está cansado, pero con diez es capaz de doblegar a un equipo super físico como el Eibar, con tres jugadores a los que se les han subido los gemelos. Todos los jugadores no son máquinas. Son dinámicas, es difícil qué le pasa al equipo concretamente. En un mismo partido, una justificación que podría dar se contrapone a otras evidencias que se han dado. Vamos a dejarlo en que son rachas o dinámicas".

Mensaje optimista: "El equipo quiere, los más interesados en ganar son los futbolistas. Ellos nos han llevado hasta aquí, y ellos nos van a llevar muy lejos y seguro que vamos a conseguir una clasificación".

Pitos a Sarabia: "Como siempre soy sincero, yo primero respeto muy mucho la opinión de todo el mundo, y el público es soberano. Pero me gustaría ser justo y reconocer todo lo que este futbolista, no ya lo que ha dado al Sevilla, sino desde que estoy yo. Los números hablan por sí solos. No sé si ha estado acertado o desacertado, pero ha habido pitos para un jugador como Sarabia, y no ha bajado en ningún momento los brazos, ha corrido hasta la extenuación, ha defendido, ha subido. Entre todos le estamos haciendo sentir muy bien. Si el club le está ofreciendo un buen contrato es porque él se lo ha merecido también. Tiene un año más de contrato, sabemos cómo funciona esto. Cada uno debe elegir su camino. Yo espero que Pablo renueve por el Sevilla, pero hasta ahora lo está dando todo por el club como jugador importante".

A vueltas con el estado físico: "Hasta el minuto 96 el equipo ha tenido un gran nivel físico, ante un rival que te exige mucho. Podría decir que físicamente estamos fatal, pero esto dice lo contrario. El que quiera ser crítico va a buscar argumentos para decir que las cosas van muy mal. Y el que quiera ser optimista, también tendrá argumentos. Cada uno hará sus análisis y yo soy respetuoso".

Los graves problemas a balón parado: "Es una evidencia. Inisistimos cada semana y mucho. Los futbolistas quieren y son receptivos. Y no puedo negar que estamos super desacertados. Estamos desacertados en ataque y en defensa. Es obvio. Me romperé la cabeza para ver qué más podemos hacer. Sacamos muy poco fruto a las acciones de balón parado, y en estos dos últimos partidos en dos acciones por demérito nuestro, más que mérito del rival, nos han penalizado con dos goles que nos han costado puntos".

Marko Rog aún no está adaptado: "Tenemos información interna, no sólo por este caso, que también. Munir lleva un día y medio entrenándose por ejemplo y no ha jugado. Marko se tiene que adaptar un poco más a nuestro modelo de juego. Otros han llegado y se han puesto, sí, por necesidad. Hoy no ha estado en la convocatoria, pensé en meter a Bryan porque da desequilibrio. Pero a lo largo de la segunda vuelta nos debe dar cosas".