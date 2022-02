Sevilla - Elche, en directo: Un ataque con Tecatito, Martial y En-Nesyri

20:00 El SEVILLA LLEGA AL ESTADIO. El autobús con la expedición sevillista llega al recinto del Ramón Sánchez-Pizjuán arropado por decenas de aficionados.

19:52 ALINEACIONES. El Sevilla sale con Bono; Koundé, Diego Carlos, Rekik, Acuña; Joan Jordán, Rakitic, Papu Gómez; Tecatico Corona, Martial y En-Nesyri. Fernando y Ocampos finalmente no están en el once al no superar los problemas físicos que arrastraban.

Ocampos ni siquiera está en el banquillo, aunque sí Fernando y Delaney. Lo completan Dmitrovic, Javi Díaz, Gudelj, José Ángel, Augustinsson, Munir, Iván Romero, Luismi Cruz y Rafa Mir.

En el Elche, Francisco alinea un once formado por Edgar Badía; Palacios, Roco, Verdú, Mojica; Tete Morentem Gumbau, Mascarell, Fidel; Pere Milla y Guido Carrillo,

El Sevilla FC busca romper ante el Elche la racha de tres empates que ha sumado ante Valencia, Celta y Osasuna, algo que se hace imprescindible en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde los de Lopetegui ganaron su último encuentro a comienzos del mes de enero frente al Getafe (1-0).

La cita debe servir además de presentación para Anthony Martial, que debutó en Pamplona, pero que aún no ha jugado en Nervión y que será una atracción para una hinchada que mirará con lupa la imagen del equipo y la gestión de Lopetegui. El Sevilla está a seis puntos del líder Real Madrid y el choque abre la jornada vigésimo cuarta.

Lopetegui no puede contar con Montiel ni Jesús Navas en el lateral derecho, mientras que Fernando y Ocampos son duda por problemas físicos. El brasileño, con molestias en un tobillo muy castigado, tiene opciones de entrar, aunque se verá a última hora.

En el Elche la principal baja será Lucas Boyé y llega en un gran momento de forma al no haber perdido en las cinco últimas jornadas.