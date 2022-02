La exigencia que flagela

Debe pensar Julen Lopetegui que hasta aquí llegó la broma. Tres empates consecutivos, un derbi perdido, un mes sin ganar, la afición revolucionada y mirando de reojo lo que hace el Betis... El Sevilla se encuentra probablemente en una de las encrucijadas más importantes de la temporada. No se puede quejar el aficionado con lo que ve en la tabla de clasificación, pero se queja. Derecho tiene. Y la obligación de equipo y cuerpo técnico es volver a enderezar el autobús para que el gallinero baje decibelios.

La visita del Elche no debería dar pie a una situación dramática, pero en todo esto hay matices. El Sevilla, con nueve puntos de ventaja sobre el Barcelona y once sobre el objetivo de la Champions, el quinto puesto que marca el Atlético de Madrid, siente hoy la obligación de ganar para que no se origine un cisma en contra de su entrenador, cuyo estilo ha derivado en algo que no gusta y que al parecer sólo es soportable si gana. Lo que es perder, pierde bien poco, así que la solución está clara: sumar tres puntos ante un rival que por mucho que el técnico avise que llega como el mejor de la Liga en el presente año, sigue siendo –que se sepa– el Elche.

Con Martial como reclamo en lo que será su presentación en casa, estrena el conjunto nervionense la franja horaria del viernes en la supermonetizada parrilla de LaLiga. Otra incomodidad más para una parroquia que no tiene ni un pase. Está la afición del Sevilla en un momento de pocas bromas, aunque no hay nada que no arregle un triunfo contundente y brillante. Es lo que busca un Lopetegui que sigue sin perder de vista los problemas para confeccionar una convocatoria y una alineación.

Sin lateral derecho específico y con jugadores clave para el modelo entre algodones como Ocampos y Fernando, el de Asteasu se devana los sesos para formar un once con que salir a la arena a apaciguar a las fieras. Descartados Montiel y Jesús Navas, las opciones son Koundé o Tecatito, las mismas empleadas en Pamplona, aunque si clara está la estrategia del club de esconder información sobre lesiones, positivos en Covid y convocatorias, escama la facilidad con que el francés se convierte en baja en la temporada de su frustrado fichaje por el Chelsea, ya sea en la víspera de un partido, en la misma mañana o en el propio calentamiento.

Es un alivio –y vaya si lo es– la vuelta de Bono. Garantía plena el de Montreal que de haber estado en enero habría ahorrado no pocos disgustos, y con En-Nesyri pues ya se sabe, que lo mismo es capaz de sacar de quicio al más pintado con ocasiones como la que perdió ante el Bayern Múnich o el rodillazo con que quiso marcar frente al Osasuna, que anota goles llenos de plasticidad y potencia. Ahora mismo es una incógnita si la elección será el de Fez, Rafa Mir o el propio Martial para la referencia de ataque. Hay donde elegir y ésa es una buena noticia, aunque no pueda decirse lo mismo en todos los puestos.

El Sevilla se la juega. Suena raro estando segundo en la Liga, pero así es la exigencia en el fútbol. El título que suceda al de Encinas y Juan Arza ha dejado de ser un sueño para convertirse en una obsesión. Si vence al Elche, lo que debe entrar dentro de lo normal, todo es posible.