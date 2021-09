Rafa Mir: "La expulsión es un poco rigurosa, pero al final se ha ganado"

Uno de los protagonistas en el triunfo del Sevilla ha sido Rafa Mir, que ha analizado el partido de la siguiente manera, tratando varios aspectos, en los medios del club de Nervión.

Victoria

"Gran triunfo y gran trabajo del equipo. Muy contento por la victoria. Los tres puntos se quedan en casa y a pensar en el próximo partido".

Expulsión

"Una expulsión que al final es una tontería y le saca la roja. Es una expulsión rigurosa. Entonces, todos a remar, tenemos un gran grupo y en los momentos malos se nota. Jugar con uno menos se nota, pero al final contentos. Gracias al apoyo de la afición hemos podido sacar el partido".

Gol

"Una jugada en el área, me he abierto en el pase y he podido definir. Da igual quién marque o juegue, la plantilla es competitiva y estamos en la línea correcta".

Goles como vitamina

"Estoy muy tranquilo. Trabajo todos los días y el trabajo paga. Contento por cómo me ha recibido el club y todo el mundo".