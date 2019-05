José María del Nido y Monchi protagonizaron en la tarde noche del domingo una agria discusión en una caseta de la que es socio el director general deportivo y también gente del fútbol y de la prensa deportiva. El ex presidente acudió como invitado con sus hijos y allí se encontró con Monchi. Hay distintas versiones de la discusión, pero todas coinciden en que Del Nido se dirigió a Monchi acusándolo de estar contribuyendo a "cargarse el club".

Según ha revelado Radio Sevilla, Monchi y Del Nido se saludaron cordialmente cuando éste arribó a la caseta. Pero posteriormente, el ex presidente entabló una conversación con un periodista sobre el Sevilla, que estaba subiendo de tono, y Monchi terció y los instó a dejar para después de Feria los asuntos futbolísticos, momento en el que Del Nido le acusó de ayudar a "cargarse el club".

Los presentes, entre los que había periodistas de distintos medios y agentes de Promoesport, como Rodri, el ex bético Rivas y el ex sevillista Campano, disolvieron una discusión que, tras la réplica del gestor deportivo de San Fernando, estaba acalorándose más de la cuenta.

El agarre, uno de tantos que se producen en la Feria, escenifica el enfado de Del Nido por la vuelta de Monchi al Sevilla, después de que dijera en su entorno que el gestor deportivo de San Fernando no volvería al club de Nervión si no era de su mano. Y también desmiente la información que aseguraba que el gestor deportivo habló y obtuvo el plácet del ex presidente, uno de los principales accionistas del club, antes de decidirse a regresar al Sevilla.