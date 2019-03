Monchi vuelve al Sevilla

Monchi será el nuevo director deportivo del Sevilla dentro de escasos días. Ésa es la noticia y no había más que oír las palabras del presidente de la entidad nervionense, José Castro, durante la rueda de prensa de la destitución de Machín y el nombramiento de Caparrós para tenerlo meridianamente claro. “Joaquín trabaja de inmediato como entrenador y ahora ya negociamos para el acuerdo con Monchi, porque es el mejor y hay que ver el encaje del proyecto del Sevilla con el proyecto de Monchi. Ambas partes somos optimistas y soy muy optimista en que eso ocurra también”.

Castro no lo quiso afirmar con rotundidad, pero Diario de Sevilla ha podido saber que las negociaciones entre el Sevilla y Monchi han llegado a buen puerto y que el acuerdo es total para que el isleño retorne a la entidad como el principal pilar de la parcela deportiva de la entidad.

Después de agradecer a Machín "su entrega y su profesionalidad", Castro sí reconocía que no era una decisión precipitada por la eliminación contra el Slavia. "En las últimas semanas hemos analizado la posibilidad de destituir a Machín por los malos resultados con la confianza de salir de esa crisis y la conclusión que hemos llegado es que Joaquín fuera la persona que se hiciera cargo. Porque la plantilla está confeccionada por él y quién mejor la va a conocer", argumentaba el presidente sevillista para explicar la decisión tomada.

Pero Castro tenía mucho interés en que todo tornara hacia la figura de Monchi, lógicamente en el intento de volver a ilusionar a los sevillistas con un nuevo proyecto en este tiempo de mohína absoluta por el fracaso deportivo, hasta ahora, de la presente temporada. "Lo he visto muy receptivo. Necesitamos un director deportivo para ya, nuestras conversaciones van bien y van bien para pronto" comentaba Castro.

Más argumentos para el ya casi finiquitado regreso de Monchi por parte de Castro. "El club lo conoce perfectamente, la plantilla también y las conversaciones han sido muy receptivas, me quedo en que él decida la incorporación a nuestro club y repito que soy muy optimista".

Incluso el presidente nervionense no ocultó que las negociaciones con Monchi ya tienen algunos días. "Las conversaciones con Monchi han sido buenas y lo vemos muy receptivo para que sea nuestro director deportivo de los próximos años, tenemos que acabar de conversar algunas cosas y soy muy optimista para que así sea. Desde el momento en el que Caparrós ya no es director deportivo, necesitamos cuanto antes un director deportivo y, por tanto, no puede demorarse mucho. Ya llevamos bastantes días hablando. Rescindió su contrato con la Roma y a partir de ahí hemos contactado y hemos unificado una serie de criterios y está por la labor por los proyectos que tenemos en mente y que a él también le ha agradado".

También Caparrós se mostraba a favor del retorno de Monchi. "Para mí personalmente la vuelta de Monchi es muy importante, es una persona referente en los últimos años del club. No sólo conoce la filosofía de este club, me alegro, sería un grandísimo acierto del presidente y del consejo de administración la incorporación de Monchi", afirmaba el ahora entrenador.

Y, por último, Castro quería aclarar que no son sus peores momentos en el Sevilla y que no tiene pensado marcharse del club. "Llevo 24 años en el club, momentos difíciles eran estar en Segunda y sin tener dinero, ahora lo que vivimos es un gran momento de bonanza deportiva y económica, pero este momento no agrada a nadie. Porque teníamos mucha fe en este entrenador y que el equipo no esté dando el rendimiento. Es un momento complicado de los muchos que ha habido, pero la entidad está ahí. No me planteo dejarlo, lo que me planteo es una cantidad de proyectos grande para que el Sevilla sea aún más importante", concluía un Castro que concluía diciendo que había mirado a los ojos a Machín para comunicarle las razones de su destitución con mucho pesar.

Adiós Machín, hola a Caparrós y Monchi, la vida sigue en el Sevilla.