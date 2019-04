Joaquín Caparrós ha atendido a la prensa después del entrenamiento ante la afición de esta tarde. El entrenador del Sevilla ha descartado a Andre Silva de forma tajante. "Sigue con las molestias y no va a estar en la lista de convocados, no va a estar apto para el partido de mañana". Tranquilo y centrado en su equipo, el utrerano ha dicho que está el vestuario está muy motivado "pero porque es el partido más inmediato, qué duda cabe que tiene un plus por lo que es el rival y por lo que significa en la ciudad".

El entrenador sevillista ha preferido centrarse en el análisis de su equipo, y ha torcido algo el gesto cuando se le ha sugerido que Quique Setién ha dicho que el Sevilla puede tener algo de temor porque no ha ganado los tres últimos derbis. "...98, 99 Y 100. No voy a contestar a esa pregunta".

Centrado en los suyos: "Estoy concentrado exclusivamente en mis futbolistas. Es un partido importante y queremos hacer un buen partido, porque la victoria pasa por hacer un buen partido, tanto ofensiva como defensivamente. Y vamos a intentar hacerlo con nuestra gente para dar un pasito más. Todos los partidos nos van a exigir, y a lo mejor en este hay un plus más de exigencia. Pero, bueno, muchas veces prevés un partido y luego sucede de otra forma".

Aliento de la afición en el entrenamiento: "Una vez más, nuestra afición es única, para descubrirse, para ponerse de pie, durante toda la temporada está animando al equipo. Hay una buena sintonía entre jugador y afición, afición y jugador. Lo hemos visto en el entrenamiento, es una imagen más de lo que lleva haciendo durante todas las últimas temporadas".

Estado anímico del vestuario: "El vestuario está motivado, porque quedan poquitos partidos. Queremos un fin que conseguir, pero hay muchos equipos que optan a esa posición, entre ellos el equipo que viene mañana".

El estado de Vaclik: "La portería la vamos a ver mañana. Tomas ha entrenado bien".

Apoyos por su enfermedad: "He recibido muchos apoyos. Y soy fuerte, siempre que he ido a cursos y charlas siempre he dicho que quién motiva al recuperador o al motivador, y me refiero al entrenador. Tenemos que ser nosotros, tenemos que ser fuertes emocionalmente. Yo eso lo he entrenado, tengo ese ADN y ese gen que lo lleva sobre todo mi madre. Siento el apoyo de toda la gente, pero yo personalmente me motivo porque llevo muchos años trabajando la recuperación y la motivación de futbolistas y en este caso voy a ser egoísta y me voy a motivar yo mismo".

Cómo debe jugar el Sevilla: "El Sevilla tiene que superar la ansiedad, tenemos que dominar, ser un equipo equilibrado, es un equipo con mucha calidad y con mucho talento, que tiene que predominar. Pero el talento hay que emplearlo en todos los sentidos, cuando tienes la pelota y cuando no la tienes. En este juego se puede dejar de hacer de todo menos pensar. Y por lo tanto mañana hay que pensar y el jugador que tiene talento lo tiene que poner al servicio del colectivo, tiene que primar el colectivo. Y con esa mentalidad tenemos que buscar que todo salga como deseamos".

¿Un once con muchos centrocampistas? "Vamos a esperar, yo lo tengo claro. Vamos a esperar a mañana. Estamos trabajando una idea y no creo que haya que cambiar. Tuvimos la suerte porque se lo ganaron los futbolistas de conseguir tres puntos importantes, que eso refuerza el concepto que estamos hablando dentro del vestuario. Todo partido tiene su matiz, pero vamos a esperar".

Motivación, pero con matices: "Hoy creo que sobraban todo tipo de comentarios de motivación. Teníamos que empezar el entrenamiento, salir, y viendo las gradas sobran las palabras del entrenador. Y hay matices. La motivación hay que hacerla cuando uno menos se lo espera y cuando uno cree que hay que hacerla. Hoy no ha hecho falta, porque insisto que la mejor imagen era nuestro estadio y el colorido de nuestra grada".

Cómo se toma el partido: "Es el partido más inmediato, más que el partido equis... Este es el partido que vivo con más pasión por inmediato, porque yo vivo los partidos con pasión, porque soy pasional, y lo vivo con esa pasión, sabiendo que hay tres puntos importantes porque va quedando menos".

El juego del Betis: "Llevan dos temporadas jugando de una forma, lo están haciendo bien, también aspiran a estar en la cuarta posición, han hecho un presupuesto y fichajes para estar en la cuarta posición y vamos a pelear todos para conseguirlo".

La duda de Canales: "Pues no lo sé. Si está bien, es un futbolista importante y jugará, si no está al cien por cien ya será una decisión del entrenador y del jugador. No sé cuál es el nivel de su lesión"

Canales no condicionará el planteamiento: "En absoluto, es un magnífico jugador, pero nosotros tenemos una idea de juego y no la vamos a cambiar, independientemente del equipo con el que juguemos".

Planteamiento del partido: "Nosotros vamos a por todos los partidos. Perdimos con el Valencia pero la iniciativa la llevamos nosotros. El Sevilla está obligado. Luego en este juego hay que defenderse, pero cuando tengas que atacar lo haremos con todos los elementos. El Sevilla tiene claros los objetivos y la plantilla que tiene cuenta con jugadores que por su experiencia quieren ir por los partidos".

El papel de Guardado y Lainez: "Guardado es una realidad, lleva muchos años en nuestra Liga. El otro es un chico con proyección, un futbolista importante que imagino por eso lo han firmado al Betis".

Nolito, casi a punto para reaparecer: "Nolito está en la fase final, le falta coger el ritmo, es una alegría que esté terminando los entrenamientos físicos y los trabajos tácticos también y esperemos que esté ya casi, casi para contar con él en el equipo".

Agradecido a la ciudad de Cuenca por nominarlo en un estadio: "Estoy muy agradecido porque es una ciuda que me hizo crecer como persona y como profesional. Mi mujer es de allí, mi familia, mis amigos... Y estoy muy agradecido. Os recomiendo que visitéis Cuenca, que merece la pena".