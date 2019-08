El Sevilla, su departamento de fútbol con Monchi al frente, afronta la última semana antes del cierre del mercado de traspasos. Y habrá movimientos, a buen seguro. Lo que ahora mismo puede que no sepa ni el propio Monchi es cuál será el calibre de esos movimientos, porque no depende sólo de él, sino que el mercado también manda. En estos últimos siete días hasta el lunes 2 de septiembre a las 00:00 lo lógico es que se produzca alguna salida. Y dependiendo de las condiciones en que se dé tal salida y la posición del futbolista que abandone la disciplina sevillista podrá abordar el director general deportivo o no el fichaje de otro delantero centro. Dabbur tiene la clave para esto. También que al Sevilla llegue una oferta por él que suponga una mínima plusvalía para afrontar el fichaje de otro punta.

Monchi podría inscribir hoy mismo la plantilla tal y como está configurada, pues, tras las últimas salidas de Corchia y Gnagnon cedidos, ya cumple los requisitos que pide la UEFA para la configuración de la lista A. Tendría 23 profesionales y dos huecos para inscribir a dos canteranos, Javi Díaz y Pozo, mientras que Bryan iría a la lista B, como hará Monchi por edad y por funcionalidad y logística de reparto de fichas. De esos 23 profesionales dos de ellos serían canteranos, Sergio Rico y Jesús Navas; 7 nacionales, Sergi Gómez, Escudero, Reguilón, Joan Jordán, Óliver Torres, Munir y Nolito; 14, extranjeros, Vaclik, Koundé, Kjaer, Carriço, Diego Carlos, Arana, Fernando, Gudelj, Banega, Franco Vázquez, Rony Lopes, Lucas Ocampos, De Jong y Dabbur.

Pero ni Monchi ni Lopetegui quieren que quede finalmente configurada así la plantilla. Y la mejor prueba es que cuatro de esos futbolistas, Sergi Gómez, Kjaer, Arana y Dabbur, no han ido a ninguna de las dos convocatorias que configuró el guipuzcoano para los dos primeros partidos de Liga, siendo especialmente llamativo el caso de Dabbur, por el que el Sevilla maneja ofertas.

Ahora resta que alguna de esas tentativas cuaje en forma de oferte jugosa. El israelí le costó al Sevilla en enero unos 15 millones de euros y para fichar a ese otro delantero que sí cumpla con el perfil que quiere Lopetegui tendría que tener una mínima plusvalía. Dicho de otra forma, si los que salen son Sergi Gómez, Kjaer o Arana en forma de cesión, difícilmente Monchi podrá acometer la operación que tiene en mente de dar salida a Dabbur para fichar a otro 9.

Los 37 goles que marcó Dabbur la pasada temporada en la Bundesliga austríaca, contribuyendo decisivamente al doblete del Red Bull Salzburgo (Liga y Copa), son el mejor reclamo del internacional israelí de origen palestino. En Europa mantiene su cartel y ahora la incógnita es saber si ese reclamo engancha a algún pretendiente.

Paralelamente, Monchi tiene que ir con pies de plomo al mercado en estos siete días que quedan en busca de ese delantero que encaje por condiciones técnicas y económicas. Y no es sencillo.

Pero ese posible doble movimiento de delantero por delantero no es el único que debe darse en este escaso margen hasta el día 2. Sergi Gómez, Arana, Kjaer... Por todos ellos ha habido tentativas, pero en unos casos no han convencido al jugador y en otros ha sido inviable para el Sevilla por no cumplir el mínimo amortizable. Y Monchi, tras una inversión de 130 millones en traspasos, tras unas ventas cifradas en unos 95 millones, tiene que ajustar bien el presupuesto. Ya ha hecho siete cesiones y por alguna, como Aleix Vidal, corre con parte de la ficha.

Sergi Gómez y Arana son los que más cerca están de convencerse de un acomodo que no entraba en sus planes. La salida de un zaguero abrirá la opción de un fichaje en la defensa, que, hasta ahora, según las convocatorias, cuenta tan sólo con tres centrales y un lateral derecho, con Pozo como proyecto, arriesgado y esperanzador, para este puesto que no es el suyo.