Monchi: "Confiad, no dudéis, va a quedar un cuadro muy bonito"

Monchi ha prometido, entre bromas y complicidad, un "cuadro muy bonito" que conformará con su trabajo de planificación, durante el acto Fieles de Nervión. "Todos estáis con las expectativas de que seamos capaces de hacer un proyecto ilusionante. No voy a anunciar ningún fichaje", ha dicho entre risas y algún silbido en tono jocoso. "Pero eso no significa que no estemos trabajando, andando con unas ideas bastante claras, con un proyecto bastante bonito. Estoy convencido que cuando allá por el 18 de agosto la competición comience y termine el mercado, el equipo va a ser un reflejo de lo que es el gen sevillista, un equipo que va a intentar ir a cualquier campo a ganar".

El director deportivo del Sevilla ha dejado claro que no todo será rodado y habrá altibajos en la competición: "Sé que el año va a ser complicado, habrá momentos de más satisfacción y momentos de menos satisfacción, momentos mejores y momentos duros. Pediros a vosotros que nos apoyéis es absurdo después de estar aquí casi treinta años o más y sé que lo lleváis adentro. Pero sí os voy a decir una cosa importante, no dudéis, no dudéis. Confiad en el proyecto, confiad en lo que va a quedar como resultado final de ese famoso cuadro que vendo diciendo, porque va a salir algo muy bonito".

Además, Monchi ha querido recordar a Roberto Alés: "Hay una persona que no está con nosotros y que tiene mucha culpa de que yo esté aquí hoy, que es don Roberto Alés, que por desgracia ha fallecido como José Antonio Reyes".

Además, agradeció la confianza de José Castro, la confianza depositada para su vuelta: "Gracias a todos los miembros de administración empezando por mi presidente, por permitir que hoy esté aquí y no lo esté viendo por televisión en una ciudad distinta a Sevilla. Gracias".

Por último, ha presentado así a Lopetegui: "Me gustaría que le dierais un fuerte aplauso a la persona que va a comandar la nave sevillista, Julen Lopetegui".