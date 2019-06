Franco Vázquez ha expresado en Argentina, en Sportia TV, su deseo de cumplir su contrato en el Sevilla, que expira en 2021, y de continuar compitiendo al máximo nivel en Europa mientras pueda. El futbolista cordobés del Sevilla fue preguntado por si tenía morriña de su país. "Ya tengo 30 años y sé que no me queda mucho tiempo más en Europa. Espero cumplir mi contrato en Sevilla, donde me quedan dos años más y después se verá. Es más el deseo de uno de tratar lo máximo en Europa, que es a lo que uno aspiró, a jugar en torneos importantes, y por ahora lo estoy cumpliendo".

El mediocampista ofensivo argumentó que aún no se plantea una vuelta profesional a su país porque tiene cuerda para seguir compitiendo en un nivel competitivo más elevado como es el europeo o el español, en este caso. "Todavía tengo contrato allá en España. No pasa tanto por la cifra, sino por el deseo de jugar siempre al máximo nivel", afirmó.

Además, contó que lo llamaron de Vélez Sarsfield y Boca Juniors estando jugando en España y desechó tales opciones. "La primera vez que me llamaron fue cuando me fui a préstamo a Rayo Vallecano y estuvo seis meses sin jugar. Después hablé con Bassedas (Christian) para ir a Vélez cuando estaba en Palermo y el año pasado se comunicó conmigo Boca", manifestó en Sportia TV.

Por último, habló de su anhelo de volver a vestir la camiseta albiceleste, con la que debutó en un amistoso ante Guatemala en septiembre de 2018 y no ha vuelto a jugar. "Siempre me sentí argentino. No me arrepiento, fue algo hermoso estar ahí. Era algo soñaba desde chico, desde que tengo uso de razón".

Fue un debut muy efímero: "Lamentablemente no tuve continuidad o no me dieron más de un partido para haber demostrado un poco más de tiempo. Pero contento por haber estado y haber podido conocer a gente muy buena. Para el entrenador es difícil hacer una elección".