Monchi es el parapeto del Sevilla contra la decepción del sevillismo ante un inesperado final de temporada en el que Joaquín Caparrós no ha podido levantar al equipo como le hubiese gustado. Jugar la Liga de Campeones se ha puesto casi imposible. El Sevilla tiene cuatro puntos virtuales de desventaja con el Getafe tras la dura derrota con el Leganés y para meterse cuarto necesitaría que no ganasen sus partidos los azulones, ni el Valencia, y hacer la hombrada de sacar los seis puntos en juego, incluidos los del Wanda Metropolitano.

La lógica hace prever que el Sevilla disputará la Europa League, pero ni siquiera sabe aún Monchi si será vía directa o vía rondas previas. Y cada detalle es importante a la hora de la planificación. José Castro prometió ayer en la ronda radiofónica por la Feria luchar por los seis puntos en juego por si falla el Getafe –también tendría que hacerlo el Valencia, otro con la ventaja del goal average– y, en todo caso, sacó a relucir un hecho para ser valorado en perspectiva, con Monchi como motor de la ilusión.

"No jugar Champions sería una decepción, pero hay que valorar que de las 16 últimas temporadas no hayamos metido 15 en Europa. Eso solo está al alcance de los grandes y ahí está el Sevilla. Somos ambiciosos, queremos cada vez más, es una decepción no estar en Champions, es verdad, pero tenemos que valorar lo que esta entidad está haciendo estos últimos años", dijo Castro en Radio Marca.

Ya que no está definido el puesto final, hay que esperar acontecimientos. "Tenemos más cerca estar quinto o sexto que el cuarto puesto. Eso no quita un ápice de intentar conseguir los seis puntos, porque igual el rival, el Getafe, que ha hecho una gran temporada, puede fallar", dijo el dirigente, que puso el dedo en la llaga de jugar o no la Champions. "Si tienes más opciones económicas también las tienes de traer mejores jugadores, pero otros años, con poco dinero se consiguieron grandes méritos deportivos y el que estaba ahí era Monchi, que está como un niño con zapatos nuevos".

Y ahí está la cuestión de ir a la zapatería antes de comprarle los zapatos nuevos a Monchi: no es lo mismo acudir al mercado como equipo de Champions que como postulante a la Europa League. Los puestos finales en la tabla lo definirán todo. "Habrá que esperar para hacer un balance más exhaustivo", añadió Castro en SFC Radio.

Monchi espera impaciente el desenlace final, aunque ya está trabajando en la base. "Me río cuando me dicen que este año voy a tener mucho trabajo, porque siempre lo hay. Percibo una ilusión bonita y son pilas que me da la gente para intentar responder a todo eso", dijo el director general deportivo en la radio del club, en la que agradeció la exigencia del sevillismo: "Llevo 30 años aquí y sé que el gen sevillista es exigente. Además es algo bueno para que todos los que trabajamos en el club sintamos esa presión que el aficionado transmite. Hay que crear proyectos ambiciosos para que la gente siga confiando".

Dentro de ese proyecto, un primer pilar es el entrenador. Monchi desmintió cualquier acercamiento con el ex romanista Eusebio di Francesco. "Es una persona a la que admiro, con la que he convivido dos años magníficos en Roma, pero para nada es primera opción ni mucho menos. No van por ahí los tiros. Hoy mi entrenador es Joaquín Caparrós, quiero valorar la posibilidad de Joaquín como la que más. Analizarla y tomar decisiones. No va la cosa por ahí", dijo Monchi que tiene tarea por delante, con risas o con rostro serio.