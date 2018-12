Pablo Machín: "El Alavés tiene una motivación mayor al enfrentarse al líder"

Pablo Machín ha atendido a la prensa tras el entrenamiento del Sevilla de esta mañana. No ha podido dar muchas pistas sobre el once titular, ya que ni siquiera ha elaborado aún la convocatoria, en espera de ver la evolución de algunos jugadores. Aun así, viajará mañana a Vitoria con la idea de "ganar". "Es lo que queremos el club, los aficionados y yo", afirma.

El entrenador soriano sabe que emboca un partido muy difícil. El Alavés está a tres puntos del Sevilla y no ha perdido en su feudo y en ese contexto afrontará la defensa del liderato. "Jugamos ante un rival enormemente complicado que si está siempre motivado y creo que todavía no ha perdido en su casa, pues tiene la motivación mayor de enfrentarse al líder. Por mucho que no tengamos el nombre de los líderes habituales, ellos van a querer igualarnos a puntos. Eso quiere decir que están haciendo una Liga muy buena".

Pablo Machín destacó el mérito de Abelardo y del Alavés, que también han disfrutado del liderato que ahora ostenta el Sevilla. "Es enormemente meritorio el rendimiento que está dando el Alavés y cualquier partido es muy difícil. El Sevilla en sus lemas argumenta que nunca se rinde y va a pelear hasta el último minuto, y el Alavés también, muchos de sus partidos los ha ganado en los últimos minutos, y eso los hace estar ahí arriba peleando con opciones".

La presión del liderato: "El ser líderes conlleva que el equipo al que te vas a enfrentar tiene una sobremotivación. Pero por contra hay que entender que la afición, sobre todo, puede sacar pecho después de algo muy complicado como es estar líderes después de un tercio de la competición, eso es que hemos hecho muchísimas cosas bien. Yo no miro la clasificación hasta que queden ocho, diez o seis partidos. Mi trabajo es ir día a día e intentar gestionar lo mejor que pueda la plantilla para sacar onces competitivos que me den la posibilidad de ganar, que es lo que queremos el club, los aficionados y yo.

Pelear hasta el último minuto: "Es una de mis creencias como entrenador, hay que dar el máximo en cada momento. En lo físico y en lo mental, estar atentos siempre. Una acción puntual puede cambiar el partido en una acción puntual y no bajar los brazos porque eso se lo facilita al rival".

Elogio de Abelardo, técnico del Alavés: "Es un entrenador que ya lo conozco de nuestros enfrentamientos, han sido muy duros, en Primera debutó ante el Girona. Se dio lo de los últimos minutos en ese partido, que teníamos supercontrolado. Cuando lo más normal es que acabáramos dos a dos, fruto de nuestras ganas de ganar, hicieron un gol en una de sus especialidades, el contraataque. Fruto de eso es la clasificación que tiene ahora".

El sobreesfuerzo continuado del Sevilla: "Somos el equipo que más partido oficiales lleva, ya lo sabíamos. Eso supone un desgaste físico y mental, y los viajes por Europa, los trayectos. Son muchas horas de viaje, de autobús, de avión, los futbolistas van acumulando cargas, achaques propios. Debemos recuperar de la mejor manera y recuperar a jugadores para dar el cien por cien en el momento en que se nos requiera.

Convocatoria por definir por el cansancio y los tocados: "Ahora tenemos prácticamente la totalidad del equipo tratándose con los fisioterapeutas. La sesión de hoy no ha sido muy exigente. Cuando acaben de tratarse haremos la convocatoria y es probable que vayamos todos. Aleix se retiró por molestias, él comentaba que creía que podía seguir. Pero cuando un jugador no se encuentra al cien por cien es mejor poner a otro compañero. Se le están haciendo pruebas y ya veremos, no sé decir en qué estado está ahora mismo".

La Copa Libertadores en Madrid: "Será porque conviene. Que un partido de esa repercusión se juegue en España puede ser beneficioso para los aficionados españoles, que pueden disfrutar de un clásico del fútbol mundial, pero tiene un trasfondo más profundo, el porqué se ha tenido que jugar aquí. Eso tiene que hacer pensar a los dirigentes, a las autoridades, a los clubes, y sobre todo a los aficionados, qué fútbol quieren. El fútbol debe ser alegría y no un riesgo para quien quiera ir a un estadio".