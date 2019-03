Pablo Machín ha vuelto a hablar de su salida del Sevilla, después de que lo hiciera en una rueda de prensa para despedirse, y lo ha vuelto a hacer en su tono moderado y elegante. Aun así, insistió en que no se esperaba ser despedido tras ser eliminado por el Slavia de Praga. "Me sorprendió mi salida del Sevilla. Cuando se tomó tal decisión, el entrenador tiene que cumplir con ello y aceptarlo. Todo fue muy rápido, ya que perdimos en la Europa League a última hora contra el Slavia de Praga. Al día siguiente me despidieron. Pensé que lideraría al equipo dos días después contra el Espanyol, pero todo fue muy rápido", dice en una entrevista a Kooora el ex entrenador del Sevilla.

El soriano, que dice estar ahora "abierto a todo tipo de posibilidades para entrenar", justifica en el cúmulo de partidos y las lesiones el bajón del Sevilla. "Jugamos 50 partidos. Estábamos agotados física y mentalmente. Jugamos tres previas para clasificarnos a Europa League y estuvimos en la parte de arriba de la Liga durante varios días. Sufrimos muchas lesiones y pudimos superar los obstáculos, fue un buen trabajo para los jugadores. Luego tuvimos muy mala suerte en los partidos que perdimos en los minutos finales. Fallamos muchas ocasiones claras".

Ahora ve otra dinámica gracias a la recuperación de lesionados. "Ahora el equipo está sexto y todos los jugadores lesionados han regresado. Hemos vivido los peores momentos pero ahora pueden prepararse para los partidos durante toda la semana. Lo que da una garantía total para lograr la victoria".

Así, cree que el Sevilla está en buena disposición de lograr su objetivo. "Mi objetivo con el equipo antes del despido era llegar a un puesto de clasificación para la Liga de Campeones y creo que el equipo piensa en eso. Y si no, estará entre los seis primeros".

Además, ha hablado del regreso de Monchi en tono elogioso: "El regreso de Monchi es emocionante porque ha logrado un gran progreso con el club como gerente deportivo. No le será fácil seguir logrando estos éxitos, pero podrá ayudar al club".