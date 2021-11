Papu Gómez: "El Sevilla está ahí molestando a los grandes"

El Papu Gómez está orgulloso de cómo está compitiendo el Sevilla y comparte a nivel mundial sus buenas sensaciones. Tras recuperarse de una lesión que lo apartó de varios partidos un tiempo, el argentino ya jugó unos minutos en el derbi y ahora en su selección espera partucipar en los duelos que tiene ante Uruguay y Brasil para sellar la clasificación para el Mundial de Qatar.

Pero el centrocampista cree que el Sevilla puede hacer grandes cosas en la Liga y advierte que, de hecho, ya está molestando a los grandes.

En una entrevista concedida a Fifa.com, el sevillista asegura que el equipo de Lopetegui dará guerra. “Siempre fui un fanático de la Liga española. Me interesó y me llamó la atención y es un fútbol que me gusta. No pensé jamás que vendría, por mi edad y mi carrera en Italia, pero me tocó la posibilidad de venir a Sevilla, que estoy súper agradecido. Es un club espectacular y una ciudad magnífica en la que se vive muy bien y sobre todo puedo pelear por los primeros puestos y copas.y para mí es un hermoso desafío y con ganas de quedarme muchos años aquí”, expresa el ex jugador del Atalanta.

El Papu, que inicialmente no estaba en la lista de Scaloni, pero que tras participar en el derbi unos minutos ha sido convocado, sueña con hacer algo grande con Argentina, aunque recuerda que ya conquistó la Copa América. “Fue algo épico e histórico. El equipo estaba bien, pero arrancó de menor a mayor, con un grupo humano muy bueno, una familia. Eso llevó a que Argentina pudiera conseguir el tan ansiado título. Se festejó mucho porque hay una generación entera que no vio nunca a Argentina campeona y si perder tantas finales, se necesitaba el título. Era una mochila muy grande que venían cargando veteranos como Leo, el Kun, Otamendi, Di María… y muchos otros que perdiendo finales lo hicieron muy bien. Nos tocó la suerte de estar en lugar y momento correcto”, explica.

“Fue algo único. Vine al Sevilla para competir en una gran liga y con la idea de la Copa América. Allí me tocó participar, pude hacer dos goles y pienso que con 33 años logré un título con pocos partidos con Argentina. Tal vez estuve tocado con una varita mágica. No lo sé, no hay explicación alguna”, añadió el ex del Atalanta.

Para finalizar, confió en que pueda estar en el Mundial de Qatar 2022. “Es mi objetivo. Ojalá que pueda coronar mi carrera con mi primer y último Mundial. Tengo que hacerlo bien con el Sevilla, mantenerme competitivo y tratar de ayudar. Esto pasa rápido, queda casi un año y mi objetivo es estar entre los 23 que lo disputen”, concluyó.