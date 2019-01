El plan de Pablo Machín: "Ir de tú a tú y que gane el mejor"

Pablo Machín ha realizado un detallado análisis del encuentro del Sevilla ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, este sábado a las 16:15. "Estamos bien. Este tipo de partidos están marcados en rojo, porque les gustan a todos los futbolistas. Más allá de la baja por sanción de Roque, el resto está disponible quitando a Gonalons, con lo cual vamos con garantías de competir, que es la base para lograr la victoria, que es lo que buscamos".

Al entrenador soriano le ha parecido "muy llamativo" que el Sevilla presente tan malas estadísticas en los grandes estados últimamente. "Indirectamente te llegan ciertas estadísticas que salen, últimamente el Sevilla ha sacado cinco puntos de ciento y pico en los grandes estadios, lo cual me ha llamado la atención. Siempre es difícil ganar fuera de casa y ojalá que mañana esos cinco se conviertan en ocho".

La estrategia ante un equipo como el Real Madrid: "Debes tener varios planes. Primero no cambiar mucho porque te enfrentes a un gran rival. Todos somos conscientes de que el Real Madrid es uno de los mejores equipos del mundo. Pero tenemos que ir más a potenciar nuestras virtudes que minimizar las del rival. También debemos conjugar las dos cosas, pero tratando de potenciar lo nuestro. Para ganar tienes que hacer goles, apoyados en los buenos futbolistas ayudados de su talento. Nosotros tenemos ese tipo de futbolistas. Debemos jugar intentando aprovechar eso que puede marcar la diferencia. Pero si sólo nos basamos en el talento y la calidad, si no nos sacrificamos como equipo cuando no tengamos el balón no tendremos ninguna opción de ganar, no sólo ante el Real Madrid, sino ante cualquier equipo".

Un Madrid algo flojo: "No creo que llegue flojo. El Madrid seguro que va a acabar entre los privilegiados de la competición. Está en los puestos Champions. Ha estado más habituado a estar primero o segundo y ahora son cuartos y nosotros terceros. Eso no quiere decir que sea un equipo más fácil de ganar. Ellos nos van a querer adelantar en la clasificación y será su aliciente, aparte de ir mejorando poco a poco.

¿Menos miedo sin Cristiano Ronaldo? "Miedo, yo como entrenador, no quiero parecer prepotente, no me da miedo nadie contra quien juegue. Esto es un deporte y debemos ser conocedores de las virtudes del rival, pero si vamos con miedo ya estamos dando ventaja".

Rival directo y goal average: "El Sevilla tiene capacidad para ganar al Real Madrid, porque lo hemos hecho, como también tenemos capacidad para ganar al Barcelona, pero esto no lo podemos corroborar con hechos. Al Real Madrid sí lo superamos de una forma muy justa, pero tampoco debemos ver demasiado ese partido para que no vayamos muy confiados, porque nos debilitaríamos a nosotros mismos. Somos dos equipos muy parejos, iremos de tú a tú, que gane el mejor y esperemos que sea el Sevilla".