Renato, en Nervión: "Llevo al Sevilla en el corazón"

Renato Dirnei dejó una profunda huella en el Sevilla, lo mismo que el Sevilla dejó una indeleble huella en él. Aprovechando sus vacaciones, el mediocampista y mediapunta de la primera era de los títulos del siglo XXI estuvo de visita en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Renato visitó el coliseo en el que se encumbró, en un rol algo secundario respecto a Kanoute, Daniel o Palop, por ejemplo, pero siendo un pilar de aquel grupo que ganó dos Copas de la UEFA, una Supercopa de Europa, una Copa del Rey y una Supercopa de España, con Juande Ramos, antes de la muerte de Puerta, y luego, ya con Jiménez y con Álvarez, la Copa del Rey de 2010.

"Siempre me acuerdo del Sevilla y estoy pendiente cuando juega. Soy un sevillista más y llevo al club en el corazón. Ojalá estén por llegar muchas cosas buenas más", dijo el centrocampista brasileño, que a principios de diciembre colgó las botas en el Santos a sus 39 años.

Renato recordó el papel de la afición sevillista en aquel ciclo glorioso, que dio comienzo el 27 de abril de 2006, cuando el Sevilla eliminó al Schalke 04 en las semifinales de la UEFA con un gol de Puerta. "Cuando empezamos a crecer, cuando fuimos yendo hacia arriba en el año que yo llegué, la afición no paró de mantenernos arriba pese a no tener un presupuesto tan alto como otros equipos como Madrid o Barcelona. Siempre he dicho que es muy difícil ganar en el Sánchez-Pizjuán y eso es parte del gran crecimiento del club", comentó el brasileño.