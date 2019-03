Éver Banega ha afirmado en una entrevista concedida a la radio del Sevilla que su intención es permanecer en el club la temporada próxima, al menos, ya que cumple contrato en 2020, e insinúa que su idea es prorrogar más tiempo, con una renovación pendiente. Lleva 189 partidos oficiales con el Sevilla y se le preguntaba si está dispuesto a llegar a los 200 encuentros, ya que jugando los que quedan esta temporada, se quedaría en 199. "Intentaremos, intentaremos llegar a los 200 y si pueden ser más mejor", ha asegurado. "Vamos a pelear hasta el final y vamos a tratar de meternos en Liga de Campeones", añadió como remate.

El argentino cumple su cuarta temporada, en dos fases con el intervalo en medio de su paso por el Inter. Y asegura que está muy a gusto en el Sevilla. "Me han dado mucha confianza desde el primer día, los compañeros me han tratado como si me conocieran de toda la vida, por ahí, que venía de parte de Unai, que ya me conocía. Y una vez estando acá, conociendo la ciudad y encariñándome con la gente..., la verdad es que la afición siempre me ha tratado muy bien y eso a uno como jugador lo hace mejor".

Tras Jesús Navas, es el futbolista del Sevilla actual con más partidos, 189, y no se pone tope. "Me enorgullece ser parte de la historia de esta entidad. Uno cuando escucha los números que lleva es porque ha hecho las cosas bien en el trayecto que lleva en el club y ojalá pueda rendir mucho más, ¿no?".

Jesús Navas y su vuelta a la selección: "Es un gran chico, un ejemplo para todos. Con la edad que tiene y todos los partidos que tiene a las espaldas, nunca ha bajado los brazos a pesar de que ganó un Mundial, nunca ha bajado los brazos y se le ve con la misma ilusión que el primer día que lo convocacaron con la selección. Para nosotros eso es importante y tener un capitán así ayuda a todos".

El esfuerzo continuado y el bache: "Es normal en los equipos cuando juegan muchas competiciones..., y también hemos tenido muchas lesiones. Ahí fue cuando bajamos un poco el ritmo, porque se recuperaba uno y se lesionaba otro y siempre teníamos que estar jugando casi los mismos. Y el cansancio también existe".

La destitución de Pablo Machín: "Es un tema complicado, delicado, porque es un entrenador muy bueno, que ha empezado logrando cosas, y resultados. Y luego no se dieron y tenemos que seguir todos juntos peleando. Seguimos ahí arriba y gran parte es por el trabajo de él".

El regreso de Joaquín Caparrós: "Es un entrenador motivador, ha cumplido 500 partidos en Primera División y su experiencia nos va a ayudar mucho".

El objetivo, la Champions: "Lo vamos a intentar, hasta el final. Estamos ahí peleando quedan partidos importantes en casa, tenemos que apretar para lograr los mejores resultados de cara al futuro".

Posición más adelantada: "A mí me gusta jugar y en la posición que me pongan trato de ayudar siempre a mis compañeros, en el puesto que me toque. No es cuestión de jugar más adelante o más atrás. Siempre voy a dar el cien por cien por el equipo".

Futbolista con más recuperaciones de la Liga: "Con los años vas ganando más experiencia y saber cómo acomodarte en el campo, pero también se debe al trabajo del equipo y a que estemos siempre juntitos".

Monchi, el primero que lo fichó, de vuelta: "Es un motivo extra para todos los futbolistas, para estar contentos, por lo que es él, por lo que le transmite al club y porque sabemos cómo trabaja. Estamos de enhorabuena con él de vuelta en el club. Es ilusionante que vuelva y esperemos que esté ya mismo con nosotros".

Qué persona lo ha ayudado más en el Sevilla: "Han pasado muchas personas por el club. Y al que más tengo cariño y afecto es Juan Martagón. Es una grandísima persona, que no se ve la labor de él, pero está siempre con nosotros".