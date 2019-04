Después de su descanso por una sobrecarga en Getafe, Sarabia regresó a la titularidad ante el Rayo Vallecano y volvió a sus andadas. El madrileño dio el pase del 2-0 a Munir, un gran balón pasado diagonal que el ex azulgrana controló antes de fusilar a la red con un tiro cruzado. De zurdo a zurdo. No quedó ahí la aportación de Sarabia, puesto que en el quinto tanto de la goleada, el de Bryan Gil, aunque éste tuvo que recortar a Jordi Amat, de ahí que no contabilizase en las estadísticas como asistencia, fue un pase de volea suyo.

La cuenta de Twitter de LaLiga sí se hizo eco de ese primer pase de gol, el del 2-0 de Munir. De hecho la destacó como la decimotercera de Sarabia, que iguala según el registro de la patronal de clubes a Messi con esos 13 pases de gol. Es más, la cuenta de la patronal de clubes destaca en su mensaje que son los máximos asistentes de los cinco grandes torneos europeos (España, Inglaterra, Italia, Alemania y Francia). “¡Nadie reparte más goles que ellos en las cinco grandes ligas!”, reza el mensaje, acompañado con una foto de ambos, sobre la cifra XIII, en dígitos romanos.

Sarabia lleva 30 partidos de Liga, 2.455 minutos, 12 goles y 13 asistencias, por los 31 partidos de Liga, 2.485 minutos, 33 goles y las mismas 13 asistencias del argentino.

Con esos números se comprende que Monchi pidiera “un esfuerzo al club” recientemente cuando habló de la renovación de Sarabia. El madrileño, como dijo el director deportivo, ha subido su valor en el mercado considerablemente en su mejor temporada en la élite. Y Monchi es optimista al respecto. Pero queda tela que cortar.