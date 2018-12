Del debut de Juan Soriano al positivismo de Nolito

Juan Soriano fue uno de los protagonistas del Sevilla-Villanovense de la Copa del Rey (1-0). El meta de Benacazón tuvo la oportunidad de debutar con el Sevilla en Nervión a sus 21 años. Anteriormente, ya jugó la ida de estos dieciseisavos de final, en Villanueva de la Serena, pero antes nunca había jugado con el primer equipo una cita oficial en el Sánchez-Pizjuán. "Ha sido el debut oficial en el estadio, es la primera vez que escucho el himno desde dentro y lo voy a guardar para el resto de mi vida. Para el equipo es importante dejar la portería a cero, eso da seguridad y tranquilidad".

Otro de los protagonistas de la noche fue Nolito, quien también tuvo su oportunidad. "Siempre soy positivo, no estoy teniendo la suerte de estar jugando, el fútbol es así y tengo que seguir mi camino y esperar a que el míster lo crea conveniente", aseguró el sanluqueño.

Según Nolito, el encuentro no fue sencillo. "No era fácil, sea de Segunda B o de Tercera. Han hecho su partido, sólo hemos metido un gol, pero hemos cumplido el objetivo, con jugadores que no vienen jugando habitualmente. Hay que tener paciencia, en cualquier jugada tonta podrían hacer un gol. No es fácil y esto no para. Hemos conseguido el pase sufriendo y ahora a pensar en el Valencia".

También en el Valencia puso su mirada Juan Soriano. "Aquello va a ser una guerra, tenemos que dar un golpe en la mesa porque si ganamos allí creo que va a marcar mucho la temporada".