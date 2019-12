Sergi Gómez no pasa por un buen momento en el Sevilla. No entra en los planes de Lopetegui, quien le invitó a salir de la plantilla este verano, cosa que el catalán rechazó prefiriendo seguir trabajando para convencer al entrenador. Ha jugado sólo en la Europa League y en la Copa y ahora en el mercado de verano puede ser uno de los que abandonen el Sánchez-Pizjuán, pero no se preocupa por ello.

“Es una opción que pasa en todos los equipos pero tampoco te voy a engañar ni te voy a decir ni que sí ni que no. Al final ya sabes cómo va eso, mientras esté abierto el mercado pueden pasar mil cosas o no puede pasar ninguna, entonces estoy tranquilo y lo mejor de todo es que estoy satisfecho con mi trabajo“, afirmó el jugador.

Ya pudo ir cedido al Atalanta este verano y ahora en enero surge de nuevo la posibilidad de salir a préstamo. “Todo en el fútbol puede pasar. No te voy a decir ni que sí ni que no porque no lo sé, pero yo estoy muy implicado con mi equipo, que es el Sevilla”, insistió.

“Son situaciones que te hacen más fuerte, lo veo como una oportunidad para seguir creciendo física y mentalmente. Ahora mismo no me está tocando jugar tanto pero pienso que el fútbol tiene eso, que pasan muchas cosas que da muchas vueltas y que siempre hay que estar ahí para cuando llegue la oportunidad. Pienso que de cada piedra en el camino se puede sacar oro. Yo lo veo así, una oportunidad para seguir progresando, para afrontar una situación diferente. La verdad es que no me había encontrado con una situación así nunca, entonces quiero aprovechar esto para impulsarme aún más y seguir disfrutando del fútbol mucho tiempo”, añadió el ex jugador del Celta y del Barcelona en una entrevista en la Cadena Ser.

Sergi Gómez también se refirió al campus solidario que ha puesto en marcha para niños sin recursos y desfavorecidos. “Ver la ilusión de estos niños te hace un poco recordar de dónde venimos y que somos unos privilegiados los que estamos jugando en Primera”, dijo.

“Pienso que hay que estar siempre por encima de las circunstancias, somos humanos, son provisionales y pienso personalmente que me debo a este club, a esta entidad que al final es la entidad que también me ha hecho estar en el nivel que estoy ahora. Esto da muchas vueltas y que estoy muy satisfecho y orgulloso del trabajo que hago cada día”, concluyó.