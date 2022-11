Jesús Navas no quiere hablar de expulsiones y se queda con la segunda mitad

El capitán del Sevilla, Jesús Navas, no quiso opinar de las dos expulsiones que sufrió su equipo en la primera mitad, las de Iván Rakitic y Tanguy Nianzou, y se quedó con las "maneras" que mostró en la segunda parte para intentar igualar un partido que se llevó la Real Sociedad por 1-2.

"Es complicado, pero el equipo lo da todo. La afición nos da fuerza. Con dos menos las hemos tenido", señaló el sevillista, quien argumentó que lo han "dado todo" y han "sacado el orgullo".

Jesús Navas, preguntado por las dos tarjetas rojas, comentó que no quiere "hablar, mejor no hablar", y reiteró que deben "seguir e insistir" porque al equipo no le salen las cosas, porque este miércoles "es complicado con dos expulsiones y otro día es por otra cosa".

"Nos está pasando de todo. Queda seguir trabajando e ir por el siguiente encuentro", señaló el sevillano de Los Palacios.