Suso: "90 minutos no puedo jugar, pero me encuentro bien y estaré mañana"

Suso fue el futbolista elegido para anteceder a José Luis Mendilibar en la rueda de prensa oficial de la UEFA para el partido de vuelta de la semifinal. "Bien, bien. Me encuentro bien, he trabajado estas dos semanas bastante más de lo habitual, porque yo creo que es un partido importante, un partido bonito después del año que llevamos y vamos a esperar a mañana", comenzó.

"Hay alguno que sale de lesión y tiene o uno o dos entrenamientos después de estar parado. Pero eso es normal a estas alturas de la temporada. Lo más importante ahora mismo es la cabeza, el jugador", dijo José Luis Mendilibar en SFC Radio justo antes de la comparecencia el gaditano, por el que fue preguntado. El propio vizcaíno ya lo había advertido en la entrevista a Diario de Sevilla.

Para 90 minutos, posiblemente no

El mediapunta sí descartó que esté para jugar el partido completo. "No es la primera vez que he estado en esta situación de forzar o intentar acelerar las cosas. Es un partido bonito y si estamos todos es mejor, más fácil para el míster para que tenga más opciones. Me encuentro bien y evidentemente 90 minutos no puedo jugar, pero me encuentro bien y lo importante es que puedo jugar mañana" explicó.

Suso también habló de qué sensaciones ve en el vestuario ante la gran cita de este jueves, que ha levantado tantísima expectación. "Las sensaciones son de ilusión, de ganas, de disfrutar un poco, después del año que llevamos, de una temporada que empezó no muy bien, ahora estamos viendo ese rayito de luz, ese fútbol que veníamos haciendo estos años, con victorias, con resultados. Estamos todos muy ilusionados... Es un momento también para disfrutar con la afición, que lo ha pasado también mal. Es un momento para disfrutar", exhortó.

La experiencia de Suso ante la Juventus

"En el partido de la ida competimos bien, hicimos un gran partido, íbamos con ventaja. Fue una pena el gol en el último minuto, ahora empezamos de cero. Pero hay que seguir la línea que llevamos y listo", añadió sobre cómo está la eliminatoria.

Para jugar el partido de vuelta, Suso cuenta con una ventaja inherente a su trayectoria: el conocimiento del rival y del fútbol italiano, incluso de Massimiliano Allegri, por su pasado en el Milan. "He jugado bastantes partidos contra la Juve y contra ese técnico. Es un míster con las ideas claras, que sabe lo que tiene que hacer. Compiten muy bien. Estos partidos son de estar concentrados, de estar vivos hasta el final. Jugamos en casa y el público nos da siempre ese empujón".

El ambiente ante el Manchester como referencia

Suso también fue preguntado por el ambiente que espera en un Sánchez-Pizjuán a reventar tras el llamamiento espontáneo del sevillismo. "Después de lo vivido ante el Manchester United, si el estadio está así, para nosotros es más fácil, tenemos que aprovechar ese tirón, y para ellos será más difícil, aunque tienen jugadores con experiencia que están acostumbrados a este tipo de partidos. Estamos con ganas, con ilusión", aseguró.

El talentoso atacante también fue preguntado si podrá dormir con tanta ilusión y tanta ansia por que llegue el partido: "La situación de principio de año era peor que esta. En esta situación todos queremos estar, es una situación de felicidad, de ilusión. Todos queremos jugar. La mayoría de aquí hemos jugado partidos importantes y si mi preguntas cómo duermo, yo duermo bien".

El derbi, a partir del viernes

Por último reiteró en esas "ganas de disfrutar" de los futbolistas del Sevilla. ¿Y cómo se maneja que haya en tan escaso periodo una semifinal y un derbi?. "El vestuario tiene mucha ilusión, ganas de disfrutar. En otras circunstancias se habría hablado mucho del derbi, pero tenemos un partido importante. Vamos a pensar en este y el derbi ya vendrá desde el viernes", zanjó Suso.