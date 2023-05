"No me planteaba entrenar al Sevilla, aquí sólo venían técnicos de alto standing"

Centrado en el presente de una semana decisiva contra la Juventus y el Betis, José Luis Mendilibar no quiere perder energías en las cuestiones relacionadas con su futuro. En ese sentido, defiende estar extremadamente tranquilo, aunque no puede evitar que en medio de las respuestas deslice un mensaje sobre las posibilidades que podría tener con un trabajo más a la larga. Eso sí, lo hace sin el más mínimo tono reivindicativo.

Pregunta: Me comentaba usted en el regreso de Turín que el Sevilla es un equipo que se le había dado particularmente bien como rival, con remontadas tanto en el Eibar, el Osasuna o el Valladolid.

Respuesta: Con Osasuna íbamos perdiendo cero a dos y ganamos tres a dos; con el Eibar también nos pasó lo mismo y también con el Valladolid. Con los tres fuimos perdiendo 0-3 y ganamos 3-2. También con el Eibar ganamos en el Sánchez-Pizjuán, también nos han ganado ellos y bien. Les hemos sacado bastantes buenos resultados.

P: ¿Imaginaba usted en esos momentos que podía llegar a entrenar al Sevilla?

R: No, para nada. El Sevilla lleva unos cuantos años muy arriba y no se plantea entrenadores que no sean de alto standing, aunque haya habido algunos que no. No digo que sean mejores o peores, sino catalogados con nombres o lo que sea. A mí me ha tocado venir aquí cuando el equipo ha estado muy mal. Estoy convencido de que si el equipo estaba el diez igual no me llaman. Pero son circunstancias que pasan y siempre le habrá pasado la primera vez a casi todo el mundo.

P: Usted ha terminado esa terminología, que yo no la comparto, pero el entrenador de bajo standing es el que mejor rendimiento le ha sacado a este Sevilla.

R: A ver, es un momento malo, son dos meses. Parece que llevo un año aquí, pero sólo han sido dos meses. Muchas veces piensas en las lesiones de los futbolistas y te das cuenta de lo rápido que va todo. Llevamos dos meses exactamente. Está bien hacer lo que hemos hecho, pero hay que ver más a la larga qué se puede hacer.

P: ¿Le gustaría tener la oportunidad de seguir entrenando un año más a este Sevilla? Particularmente, creo que se lo ha ganado con creces.

R: Yo he venido para tres meses, es verdad y es así. La tranquilidad que tengo en el banquillo en un partido es la misma que en ese sentido. No sé lo que va a pasar la temporada que viene, si vamos a seguir aquí, si iremos al paro otra vez o si iré a algún equipo. Es verdad, pero estoy tranquilo, tranquilo. Ha habido otras veces que sí he estado con ganas de saber qué iba a pasar el año siguiente, pero este año no. Supongo que es por saber que las cosas están saliendo bien y si no es el Sevilla alguno vendrá o no, yo qué sé, pero lo estamos haciendo bien y ya está. No me tengo que poner nervioso, sólo me pongo nervioso cuando puedo hacer algo y no lo hago.

P: ¿Cuál ha sido su pócima mágica para hacer este milagro de convertir a un equipo perdedor en otro que no para de ganar hasta el momento?

R: No hay pócimas ni nosotros hacemos milagros. Los jugadores estaban mal, con muchas dudas, porque los resultados no iban, pero en la UEFA seguían clasificándose y estamos en las semifinales porque habían pasado dos eliminatorias anteriores, algo habrían hecho bien. Yo creo que los pillamos en un mal momento y era más fácil para nosotros porque el listón estaba bajo, también estaba jodido el consejo…

P:En la vuelta de Turín hablaba con usted sobre el resultadismo, del cual soy firme defensor, algo que usted no comparte. Pero sí acepto un matiz obvio, no se le puede exigir ganar al Eibar como al Barcelona, es evidente.

Respuesta: Está claro que el resultado manda. Puedes estar trabajando de maravilla, puedes estar contentísimo con todo lo que haces, pero llega el fin de semana y pierdes. Puedes repetir lo mismo, estar contento con lo que hacemos y vuelves a perder. No se sostiene eso, está claro. Lo que no entiendo ni lo entenderé nunca que un análisis de un partido dependa del resultado. Estoy analizando el partido y voy analizando desde que empieza hasta que termina. Porque si en el minuto 88 hay gol a favor o en contra cambia todo y no debería variar todo. Tengo que seguir poniendo todo eso y luego el resultado final. Habremos hecho partidos muy buenos y no ganas y existe el pero del resultado final. Es verdad que habrá faltado acierto arriba o lo que sea, el resultado es lo más importante, pero hay que analizar todo. Tenemos datos para todo, pero ¿los del centro del campo no valen?

P: Ya que ha sacado ese concepto de los datos, cuando usted le llegan tantos como los que circulan ahora en el fútbol, ¿lo abruman?

R: No, porque no les doy tanta importancia. Miras algunos, ves los que crees que te pueden interesar, que son muy pocos. Con todo lo que te llega, son muy pocos, pero están todos. Los bigdatas, los no sé qué… Yo pienso que todo eso es porque el dinero está en el fútbol y por eso hay que meter todas estas cosas en el fútbol, pero al final la diferencia de un club de fútbol hace 30 años a ahora es un póster. Hace 30 años en el póster de un club, del equipo, estaba el presidente, el entrenador, el masajista y no sé si alguno más, cuatro o cinco máximos. Eran 22 y otros cuatro máximo, ahora somos 22 futbolistas y otros 22 o más. Los jugadores son los principales, pero en el balonmano no hay tantos. ¿Por qué? Porque no hay tanto dinero.

P: ¿Por qué se le adjudica el cartelito de fútbol directo, cuando su equipo está sacando con calidad, aunque con menos riesgos innecesarios, la pelota de atrás?

R: Me catalogan de fútbol directo, de defensivo, me da igual, pero no soy nada de eso. ¿Por qué juego directamente del portero arriba? Yo creo que es más fácil, llegas allí y a partir de ahí empiezas a jugar. ¿Defensivo? ¿Por qué hablo mucho de presionar y de recuperar la pelota? ¿Pero dónde quiero hacer eso y para qué? Pero bueno, que me es igual, no tengo que ir dando explicaciones a nadie y cada uno que me catalogue como quiera.

P: ¿Pero a usted le gusta atacar?

R: Por supuesto que sí y mis equipos son muy ofensivos, sacamos muchos más centros de los que tenemos que defender, estamos muchas más veces en el área contraria de las que estamos en nuestra área. No sé qué es ser ofensivos.