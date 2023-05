Del calor en Sevilla a la sinceridad siempre en los mensajes de Mendilibar

La vida de José Luis Mendilibar en Sevilla es muy tranquila. Prefirió el alojamiento en un hotel en un punto cercano al Ramón Sánchez-Pizjuán y también a la salida hacia la ciudad deportiva al tener un contrato por sólo tres meses, pero la ola de calor le ha impedido siquiera dar paseos por la ciudad, algo que sí le gustaría, "pero es que a las siete de la tarde no se puede salir con este calor y después ya es demasiado tarde". ¿La solución? Incrementar el número de horas en la ciudad deportiva respecto a lo que, por ejemplo, hacía en Éibar.

Pregunta: ¿Qué le ha llamado más la atención al entrenar en el sur por primera vez salvo la experiencia en el Lanzarote?

Respuesta: Entrenamos en Valencia, en el Levante, que no fue buena la experiencia. Desde que fui a Lanzarote me di cuenta de que el fútbol es parecido en todos los sitios, se ha globalizado mucho, que hay jugadores de todos los sitios en todos lados. Ya no tiene tanta importancia, lo que sí noto es el calor, vosotros mismos nos decís que no es normal, que esto es para el verano. También me tengo que acostumbrar a vosotros, que sois distintos, para bien y para mal.

P: Decía uno de sus predecesores, tal vez uno de los mejores entrenadores en la historia del Sevilla, Juande Ramos, en las ruedas de prensa frases como “hay que poner toda la carne en el asador”. ¿Considera que en el fútbol hay que simplificar mucho el mensaje?

R: En la vida en general, no sólo en el fútbol. Nos estamos volviendo que hay que pensar mucho las cosas antes de decirlas, porque algunos parece que les ha caído mal las cosas que has dicho y ya te llevan a juicios. Se debate todo y con todas las redes, que yo no tengo ni sigo, pero al final te llegan cosas. Parece que tienes que medir todo para no salirte de madre y no debería ser así. Al final, no te sientes con la libertad para decir lo que piensas. Parece que dices las cosas de mala idea y no es así, comentas pensamientos personales que pueden gustar o no, pero que no creo que sean para hacer daño. Yo sé hace dos días que sabía que tenía una entrevista contigo y no me preparo qué voy a decir y qué no y con las ruedas de prensa previas a los partidos tampoco. Voy a pecho descubierto y diré lo que pienso y punto, no creo que tenga que decir lo que dice todo el mundo.

P: En Valladolid marcaron goles Papu Gómez y Tecatito Corona, dos de los futbolistas del plantel con más calidad teórica individual y más infrautilizados hasta ahora. ¿Le gusta ser capaz de subir al barco a jugadores así?

R: No es infrautilizados, Tecatito no ha jugado porque ha tenido diferentes problemas físicos desde agosto, no porque los entrenadores no lo hayamos querido meter. Sólo puedo hablar de nosotros, desde que estamos aquí. Entrena cuatro o cinco días y tiene que parar por una cosa o por otra. Él sabe que no está bien físicamente, esa condición la tiene que ir ganando poco a poco. Papu sale de una lesión, tiene el tobillo hecho un cromo; con nosotros, aun sufriendo, no ha parado de entrenar y ahora tratamos de aprovechar su calidad. Lo bueno de este último partido es que a ellos les va a venir bien mentalmente y si a ellos les viene bien a nosotros también.

P: Para finalizar, ¿Cómo vive usted en Sevilla?

R: Muy tranquilo, paso muchas horas en la ciudad deportiva, cosas que antes no hacía en otros clubes. Me llevaba las tareas a casa, ahora algunos también, pero hacemos muchas cosas aquí. Tampoco salgo demasiado y es que con este calor es imposible (ríe). Podría salir a las once de la noche, pero tampoco son horas para salir… Soy muy casero.

P: ¿Tanto le afecta el calor?

R: Me afecta mucho, sí, pero lo bueno es que aquí sudo poco, en Valencia era peor con la humedad, hace calor, pero no sudo tanto. Pero no puedo salir a las siete de la tarde a dar una vuelta por Sevilla, me muero. Vivo entre Eibar y Durango, a nueve kilómetros de Eibar, ahora mismo está lloviendo allí y hace 13 grados allí y aquí hace 30…