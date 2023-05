Mendilibar: "Ahora voy muy tranquilo a los partidos, con la confianza de que el Sevilla tiene muy buenos futbolistas"

José Luis Mendilibar (Zaldivar, Vizcaya, 14-03-1961) está disfrutando del fútbol en su corta etapa en el Sevilla. Llegó el 20 de marzo con la misión de salvar a la entidad sevillista de cualquier contingencia relacionada con el descenso y menos de dos meses después no sólo está ya matemáticamente fuera de esa posibilidad, también los suyos están a un solo punto de los puestos de clasificación para las competiciones europeas en una semana en la que, además, lucharán por meterse en la séptima final de la Liga Europa.

Lo harán con un decisivo partido este jueves en el Ramón Sánchez-Pizjuán contra la todopoderosa Juventus de Turín (21:00). El entrenador vasco desgrana en una extensa entrevista sus sensaciones para ese encuentro y también, de reojo, para el derbi del próximo domingo contra el Betis a falta de cuatro jornadas para la conclusión del torneo liguero.

Pregunta: A sus 62 años, cerca de la edad de jubilación española, ¿tiene la sensación de que la vida le ha regalado una oportunidad para disfrutar del fútbol?

R: Para nada, me lo he ganado, lo tengo claro. Llevo toda mi vida en esto del fútbol. De chaval, de crío, sueñas con ser futbolista, llegué a Segunda División y jugué nueve años. Fui profesional del fútbol, lo que no esperaba igual era entrenar, eso me vino después, también me costó trabajo para poder llegar a la altura profesional. Quedas en Regional, en Tercera, cantera y cuando llegas a Segunda B o Segunda pasan ocho o diez años. Ahora ya llevo 20 años profesionalmente como entrenador y creo que no he llegado de la nada. Vas sembrando y puede ser que a mí me haya llegado tarde, aunque no es nunca tarde, y vamos a tratar de aprovecharlo.

P: Lo de regalar no me refería a que no se lo haya merecido en el transcurso de su carrera, sino a un premio, a encontrarse con algo de repente…

R: Es verdad que no lo esperábamos, porque estábamos en el paro y en ningún momento habíamos estado en esta situación. También es verdad que a mí me firman con un marrón, no es ningún premio. Nosotros dijimos vamos a intentar aprovechar este marrón. Tenemos la opción, tenemos jugadores muy buenos, es verdad que el equipo no está bien clasificado. Luego tienes la Europa League, que es un premio y que está ahí, pues vamos a tratar de aprovecharlo. Todavía queda la vuelta de las semifinales y cuatro partidos de Liga, pero por lo menos por ahora las cosas están bien.

P: ¿Qué está suponiendo esta experiencia en el Sevilla para usted, con sólo una derrota y un empate en la Liga?

R: Que voy a los partidos mucho más tranquilo de lo que he ido hasta ahora, por ejemplo. Da igual en el que equipo que estuviese, ahora voy con la confianza de que tenemos buenos futbolistas, que los jugadores han entendido rápidamente lo que les pedimos y que se está notando en los partidos. Los resultados te lo están diciendo y a veces hasta el juego también. En ese sentido antes solía ir mucho más nervioso a los y también en el banquillo podía estar más alterado. Ahora me siento a gusto, me siento tranquilo. Al igual que los jugadores tienen confianza en lo que decimos, nosotros también tenemos confianza en ellos.

P: Juventus, Betis, ¿está tal vez ante una de las semanas más apasionantes de su carrera deportiva?

R: Claro, llegando a este punto sí. Si preguntas cuando llegamos aquí el 20 de marzo que la vuelta de la semifinal y el Betis venía seguidos, hubieras respondido que dónde está aquello. Claro que ahora estamos en una buena semana, pero no podemos dejar pasar que para llegar aquí hemos hecho cosas importantes para llegar hasta aquí. Si no lo hubiéramos hecho, estaríamos cagados.

P: ¿Qué espera de esta semana en global?

R: Lo primero es el partido de la Juve, pensando en recuperar a la gente para que el entrenamiento de mañana, previo al partido, sea bueno. A la altura de la temporada que estamos, con el número de partidos que estamos jugando cada tres o cuatro días el entrenamiento es descanso normalmente, aunque algunos no lo entiendan. Lo que tratamos es de llegar lo mejor posible al partido. Y yo creo que voy a estar tranquilo el jueves, a las nueve, cuando empiece el partido en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Veo al equipo bien y se lo he comentado a algunos jugadores, que hay gente que se recupera por magia y se lo digo yo a ellos de broma. Si en vez de jugar contra la Juve y contra el Betis, jugamos contra el Elche y contra otro equipo, ¿se recuperan tan rápido? Se ríen, se descojonan, pero también hay que entenderlos. Ahora mismo vamos a recuperar a gente y ahora tengo que ver yo quiénes están bien por el tiempo que llevan sin entrenar con el grupo.

P: ¿Qué sintió la semana pasada cuando vio a su equipo jugar tan bien en el estadio de un club que le ponía en el pasillo de los vestuarios nada más y nada menos que 70 copas?

R: Pensaba que podíamos jugar tan bien, para mí no fue ninguna sorpresa. Al igual que para el jueves, también creo que vamos a jugar bien, pero que ellos van a competir y que será un partido muy duro, también pensaba que allí íbamos a jugar bien, que los futbolistas iban a estar bien, que el equipo iba a estar bien y que íbamos a tener nuestras opciones de poder ganar. Porque los veo a ellos con el nivel que tienen, estos futbolistas que son tan buenos en partidos tan importantes ellos se concentran más, están más puestos y ellos te hacen creer a ti que pueden ganar ese partido.

P: ¿Y usted que sintió cuando pasó por ese pasillo de la Juventus con las 70 copas?

R: El vestuario visitante es todo abierto, pero hay una pared en la que hay 38 banderas italianas, que quiere decir que han ganado 38 ligas, sigues más para delante y hay 14 copas, sigues y están tres UEFA, dos Champions, dos Supercopas de Europa, nueve supercopas de Italia. Lo hacen para acojonarte, pero me sentía bien, me sentía a gusto, nosotros no íbamos temerosos.