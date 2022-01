Lopetegui, con Fernando y Rekik como dudas principales

El Sevilla continúa inmerso en su negativa racha de lesionados. Los problemas físicos se le acumulan al cuerpo técnico que dirige Julen Lopetegui, que no sale de un alta médica cuando aparece otra baja médica sin que, por ejemplo, Jesús Navas termine por reaparecer. El palaciego lleva ya más de dos meses de baja, desde que jugase su último partido, el Sevilla-Lille. La lesión muscular no se le termina de curar y Lopetegui ya lo cuenta como de larga duración junto a Suso y Lamela. Y ahora hay dos futbolistas que que no pudieron jugar en Zaragoza: Fernando y Rekik.

El mediocampista ni siquiera viajó y el central se lastimó en el entrenamiento. Tampoco viajó a Zaragoza Delaney, otro futbolista que ha ingresado en la enfermería por un problema muscular.

En el caso de Fernando, y aunque no hay partes médicos, es un esguince de tobillo, no muy fuerte, por lo que es posible que reaparezca ante el Getafe. Claro que el hecho de que el sorteo de la Copa del Rey dictaminase que el próximo cruce sea un derbi, en el campo del Betis además, propiciará casi con total seguridad que Lopetegui no fuerce a uno de sus futbolistas clave.

Sobre Rekik no hay mucha información, más allá de lo que confirmó Lopetegui en la rueda de prensa posterior al triunfo en La Romareda: se lastimó en el calentamiento, pues figuraba en la lista ofrecida al árbitro y a los medios de comunicación como central titular, junto a Koundé.

Diego Carlos, que iba a descansar, tuvo que jugar la cita copera. Hoy comparecerá de nuevo Lopetegui y podrá dar algo de luz sobre el estado de algunos futbolistas. Pero, de momento, la enfermería sigue llena.