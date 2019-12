Ocho fichajes en el once que más minutos suma

Monchi reconoció al término del mercado estival que no pudo concretar en todos sus extremos la revolución que ideó para darle un giro total a la plantilla. El director general deportivo se topó con el lastre de los futbolistas que no contaban a los que no pudo sacarles plusvalía por traspaso, hasta el punto de acumular 10 cesiones, incluida la de Carlos Fernández, que repite préstamo. Y esto le impidió realizar una apuesta mayor, sobre todo para los puestos de ataque, precisamente la línea más deficitaria actualmente. Sin embargo, la base de la revolución se sustenta en los resultados deportivos y en el protagonismo de los fichajes.

El acierto de Monchi en la mayoría de los fichajes, aun con los matices de la subjetividad a la hora de valorar el rendimiento de los que juegan más o menos, se sustenta por un dato llamativo: ocho de los 12 fichajes realizados por el gestor sevillista integran el once de los futbolistas que más minutos acumulan en las tres competiciones. Llama la atención, por ejemplo, que el que encabece la tabla sea precisamente el que que quizá cuenta con el respaldo mayoritario de la crítica y la afición, Diego Carlos. También está en ese once de los que más participan, en cambio, De Jong, el fichaje más cuestionado junto a Rony Lopes.

Diego Carlos encabeza este baremo con 1.715 minutos en 20 partidos, los 18 de Liga más dos europeos. Lo siguen Vaclik (1.710 minutos en 19 partidos), Jesús Navas (1.619/18), Joan Jordán (1.488/23), Banega (1.481/20), Fernando (1.469/17), Reguilón (1.370/16), Ocampos (1.354/16), Óliver Torres (1.265/21), Koundé (1.207/16) y De Jong (1.168/17).

Los otros cuatro fichajes de Monchi son Gudelj, el duodécimo con 920 minutos en 17 partidos; Chicharito (782/14), decimoctavo; decimotercero es Bono (540/6); y Rony Lopes ocupa el último lugar en minutos jugados entre los fichados por Monchi, con 445 minutos en 8 choques. Supera el brasileño a Dabbur, vigésimo tercero en esta tabla por minutos.

El contraste entre el rendimiento por juego y minutos de Diego Carlos y Rony Lopes marcan el alfa y el omega de la planificación de Monchi. Y él mismo es consciente de esta circunstancia inapelable.