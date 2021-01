Papu quiere, Lopetegui manda

Entusiasmo, feliciidad, exigencia, responsabilidad... Alejandro Darío Gómez Villaverde (Buenos Aires, 15 de febrero de 1988), conocido deportivamente como Papu Gómez, es plenamente consciente del reto que asumió al firmar el martes pasado como nuevo jugador del Sevilla hasta 2024. A punto de cumplir los 33 años, habla como si su vida comenzase de nuevo, de forma futbolística, en un Ramón Sánchez-Pizjuán que ayer, durante la presentación ante los medios gráficos, por segunda vez. La primera fue el mismo martes. Y ya que quedó impresionado. "Qué hermoso estadio", dijo entonces.

Ayer, en una entrevista a los medios del club en sustitución de la habitual ruedad de prensa –es esperable que la promesa de rectificación por parte del Sevilla no quede en el olvido–, volvió a reiterar su impresión. Y está deseando jugar ya en ese escenario. El inconveniente es que lleva más de un mes, desde que fue apartado por Gian Piero Gasperini, ejercitándose con el segundo equipo del Atalanta. Su último partido fue ante la Juventus, el 16 de diciembre. Desde entonces no ha competido.

"Seguramente me falta ritmo de partido, lo que te dan los 90 minutos, pero me estuve entrenando con el segundo equipo del Atalanta y sólo tengo que agarrar ese ritmo", reconoció el mediocampista y mediapunta, que también habló de su versatilidad y de cómo ha ido retrasando su posición en el campo.

Julen Lopetegui es el que manda y el que decidirá, por ejemplo, si lo lleva a Éibar, aunque sea para ir conociendo a sus compañeros. Que juegue ya... parece precipitado. En su comparecencia telemática ante la prensa tras la victoria frente al Valencia, el guipuzcoano dejó este mensaje, que no requiere mucha traducción: "El Papu está ante el mayor reto de su carrera, venir al Sevilla a ayudarnos. Aquí hay un gran grupo de jugadores". Se tendrá que ganar el sitio y para ello debe conocer primero a sus nuevos compañeros, el sistema de juego, coger ritmo competitivo... Y hacerse con un rol definido en el once de Julen Lopetegui.

Versatilidad posiciones ofensivas

¿Y cuál será su sitio en el equipo? "En los últimos años he jugado en todas las posiciones del centro del campo hacia delante. Lo que pretenda el míster estoy a disposición. He jugado en las bandas, de mediocentro, de mediapunta... Creo que lo puedo hacer bien", prometió.

Ahí, lógicamente, sale la comparación con su amigo Banega, con el que ganó el Mundial sub 20 en 2007, en Canadá. "Es un halago que me comparen con Éver. Yo lo admiro muchísimo y lo conozco desde hace muchos años. Compartimos el Mundial sub 20 y para mí es un fenómeno. Tal vez somos diferentes como jugadores, pero esa responsabilidad, ese liderazgo... creo que lo tuve en todos los clubes y me encanta agarrar la pelota y tratar de ser yo el que decida el pase o situaciones importantes. Para mí es una linda responsabilidad".

Otra cuestión peliaguda, la edad. El Papu ya no volverá a cumplir las 30 primaveras. Antes de que llegue la próxima, en dos semanas pico, tendrá 33 años... y ha firmado hasta 2024. "Hoy la carrera del futbolista se alargó muchísimo. Si te cuidas y no tuviste graves lesiones, cualquier jugador que se lo proponga, se cuide y descanse puede jugar hasta los 38 ó 39. Luego está la ambición de querer seguir jugando cada tres días en competiciones importantes. Eso obliga a un ritmo de vida determinado, conocer tu cuerpo y descansar. La cabeza hace todo y hoy en día hay muchos jugadores de mi edad y mayores que todavía hacen la diferencia", aseguró esperanzado.

El posible viaje a Ipurua

En Ipurua, así pues, será complicado ver al Papu, con apenas entrenamiento y medio con sus nuevos compañeros y, sobre todo, después de estar casi mes y medio sin competir. En realidad, puede que necesite una minipretemporada, aunque él asegura que lo que le falta es ritmo competitivo, ya que se ha estado ejercitando concienzudamente para no perder la forma física. Pero competir es otra cosa...

Además, se estrenará en la Liga española. "Venir a otra liga va a ser todo un desafío para mí. Empezar a conocer cómo se juega aquí, aunque soy y fui siempre un admirador de este fútbol. Va a ser una aventura muy linda para mí". Pero lo que tiene claro es que quiere "conseguir cosas importantes como las que ha conseguido el Sevilla".

Desde esa perspectiva, es sensible a la tremenda exigencia que tendrá desde ahora. Eso lo tiene claro. "Cuando llegas a un club de la magnitud del Sevilla es algo normal que te exijan de esa manera. Estoy muy contento y motivado por las palabras del presidente. El estadio me impactó, es hermoso como el museo, por la historia que tiene este club", asegura Papu Gómez. Se encontrará un "gran grupo", como le advierte Lopetegui. Tendrá que ganarse el puesto. Pero está dispuesto a responder a toda la expectación que ha levantado: "Estoy muy contento y entusiasmado".