Lopetegui: "Los once que salgan lo harán con la máxima ilusión"

Julen Lopegegui ha atendido a la prensa en la comparecencia oficial previa al partido de este jueves de Europa League. Se trata casi de un amistoso para el Sevilla, dado que ya está clasificado como primero del Grupo A pase lo que pase. Y ese contexto laxo y despreocupado no le gusta al técnico. Usó la palabra contexto más de una vez, tratando de expresar que el Sevilla debe tener una ilusión y una mentalidad intrínseca al margen del entorno relajado. "Debemos estar al margen del contexto", aseguró el guipuzcoano.

"Vamos a tratar de afrontar bien el partido, como bien decía Pozo, porque el Qarabag es un buen equipo que se juega el todo por el todo y tenemos que igualarlos en intensidad, en ilusión y en ambición y jugar bien al fútbol, porque tenemos que tratar de aprovechar un partido de Europa League para tratar de mejorar aspectos y también satisfacer a la afición", aseguraba el entrenador del Sevilla.

Uno de los alicientes del encuentro ante el equipo azerí, que sí se juega la clasificación al igual que los otros dos equipos del grupo en pugna por la segunda plaza, es ver qué equipo saca Lopetegui, con muchos de los no habituales. "Los once que salgan tratarán de salir con la máxima ilusión y ambición al margen del contexto. Y tratando de que la ilusión sea intrínseca, no que venga de fuera, sino que dependa de nosotros. Y nuestra ilusión es jugar bien al fútbol, hacer un buen partido y ser capaces de que la gente que vaya mañana, que ojalá vaya mucha gente al campo, disfrute".

Ocasión para los menos habituales: Están trabajando todos bien. Ellos lo saben. Uno de los factores más importantes para que un equipo compita bien y funcione bien es la intensidad y cómo apriete todo el mundo en los entrenamientos, eso es así y tiene que seguir siendo así, para que el once que salga todos los domingos sea un once de una intensidad y una mentalidad buena".

Precedentes en Europa League con dos delanteros. "Bueno, nosotros no es la primera vez que jugamos así, ya veremos cómo jugamos mañana, si don dos delanteros, si con uno. Más o menos tengo una idea, pero lo más importante es que seamos capaces de competir y prepararnos mentalmente ante un rival que nos va a poner un listón muy alto a nivel de intensidad y de ambición. Y tenemos que prepararnos e igualarlos en ese aspecto para luego ser capaces de desarrollar nuestro fútbol".

La cantera y qué jugador ve capacitado para dar el salto: "No descubro nada si hablo de las bondades de la cantera del Sevilla, es un cantera prolífica, con jugadores con mucho talento, con una buena mentalidad, con hambre, y eso hace que haya alternativas de futuro, seguro. Luego hay jugadores jóvenes que vienen a entrenar con nosotros. Interactuamos mucho porque vienen a veces a cubrir vacantes, vienen de sparring entre comillas o a completar entrenamientos, y hay jugadores de talento que nos gustan y nos ilusionan para el futuro, no te voy a dar nombres porque seguro que me dejaría alguno atrás".

Mensaje a la afición para que acuda al estadio: "Le diría que es un partido de Europa League ante un rival que viene a jugarse el todo por el todo y que tenemos la ilusión de ganarlo y de hacer un buen partido. Al margen de que no haya puntos en juego para nosotros no hay diferencia de cómo afrontamos el partido a nivel volitivo, de intensidad o de ambición o de ilusión. Tratamos de que sea intrínseco y que sea nuestro, tratamos de que no dependamos del exterior. También es una fortaleza del equipo no depender de lo que digan fuera para afrontar los partidos con una buena mentalidad, y los jugadores lo saben".

Jesús Navas, pendiente de evolución

Julen Lopetegui disfrutó en el acto de presentación del libro Jesús Navas, un duende de leyenda, de Juan Manuel Ávila. El entrenador fue preguntado por ello. "Estuvismos en un acto muy bonito en el que hubo muchísimo reconocimiento a la figura de Jesús, que ha hecho méritos más que de sobra para eso, y lo único que espero es que el capítulo mejor de Jesús esté por escribir". Y también fue preguntado por el estado físico del palaciego. "Ha hecho una parte del entrenamiento, tenía unas molestias, terminó un poco tocado e iremos viendo durante la semana cómo evoluciona".

Otro aspecto que ha tratado es el control de los partidos con pocos goles a favor, la efectividad fuera de casa, tras el triunfo por la mínima, de nuevo, en Valladolid: "Bueno, sí los cerramos, los ganamos… Los partidos son muy difíciles todos. Si analizas los partidos de la Liga te das cuenta de que son complicados, igualados… Y la primera manera de superar los partidos es aceptar la igualdad, y no tener que repetirlo cada domingo. Cualquier equipo puede ganar a cualquier equipo. Esa es la realidad y a partir de ese punto de partida tenemos que ser capaces de competir bien y jugar bien, a a veces lo conseguimos más a veces menos. El equipo trata de atacar mucho y también de defender bien, y tratamos de ser un equipo equilibrado. Pero ese partido ya es prehistoria", dijo en referencia al partido en Valladolid.