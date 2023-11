Rakitic: "Estamos muy motivados, muchísimo, se nota en el vestuario"

Ivan Rakitic fue el encargado de anteceder a Diego Alonso en la rueda de prensa oficial del partido Arsenal-Sevilla que se disputa este miércoles en el Emirates Stadium. Desde las entrañas del magnífico coliseo londinense, el suizo-croata expresó la motivación del equipo por encima de la trayectoria u otras circunstancias.

"Estamos muy motivados, muchísimo. Con muchas ganas. Se nota en el vestuario, en el saludo por la mañana, en el viaje, llegando al estadio... Sentimos mejoría y confianza y eso es muy importante. Sabemos que hay detalles por pulir y por mejorar, pero estamos motivados y todos queremos vestir esta camiseta", comenzó diciendo ante la prensa desplazada.

El segundo capitán de la plantilla blanquirroja habló de una ocasión para reivindicar al mejor Sevilla: "Mañana hay otra oportunidad de enseñar al mundo entero lo que queremos hacer y que seguimos creciendo como equipo", dijo.

Se refería también al ejemplo de la segunda parte del Sevilla-Arsenal. "Estuvimos en el partido, creamos ocasiones y los pusimos en dificultad. En teoría lo haces todo bien, pero a veces no es suficiente y queremos llegar ahí. Sentimos en el día a día esa hambre y ese enfado de querer ir a por ello", declaró.

Pero además no desdeñó que el domingo hay otro partido trascendental: "La semana es importante como las anteriores y las siguientes. Es bonito tener cada tres días una oportunidad. Mañana es un partidazo aquí en Champions y lo del domingo va aparte y lo hablaremos en otro momento. El equipo está con muchas ganas y lo que me llena de fuerza es el compromiso que veo. No es fácil, cuando esos pequeños detalles no van, pero lo tenemos muy claro".

Además, habló del compromiso del grupo con Diego Alonso: "Puedo decir de parte del vestuario que lo tenemos muy claro. El míster llegó muy cercano y con las ideas claras. Somos 27 jugadores con un carácter complicado, empezando por mí, pero llegó con claridad y de ahí esa mejoría. Eso se traslada a nosotros y a nuestro juego. Puliendo esos detalles por parte de los jugadores vamos a ser mejores y nos va a ir bien".